Decapita a su madre y entra con su cabeza a un supermercado

Joshua Lee Webb, de 36 años, asesinó a su madre Tina Marie Webb, de 59 años, este lunes, Día de la Madre en Estados Unidos, en Oregon.

Tras el macabro asesinato, el hombre irrumpió en un supermercado de un pueblo cercano con la cabeza de su madre en la mano derecha y en la otra sostenía un cuchillo. El arma fue utilizado en el interior del local comercial para agredir a un empleado que atendía en la caja registradora. Después de apuñalarle repetidas veces, Webb fue desarmado y reducido por otros empleados hasta que la policía le arrestó.

Por su parte, el padre del atacante, David Webb, manifestó a la agencia Associated Press que «nunca había sospechado que había un problema, si no, lo hubiera frenado. Ojalá tuviera respuestas, pero no tengo. He esperado toda mi vida para jubilarme con mi mujer y ahora no puedo. Es lo único que sé», explicó el progenitor, que no se encontraba en casa cuando su hijo mató a su mujer.