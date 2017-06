Suspenden el rescate del espeleólogo fallecido en el País Vasco ante el peligro que presenta la gruta

El rescate del cuerpo de José Gambino, el espeleólogo santurtziarra de 37 años que falleció el jueves en una cueva de Galdames al quedar sepultado por una roca, ha sido suspendido. Así lo ha anunciado el viceconsejero de Seguridad del Gobierno vasco, Josu Zubiaga. La inestabilidad de la gruta y los riesgos que corren los efectivos que participan en el dispositivo han obligado a paralizar la operación a unos tres metros del cuerpo de Jose Gambino. Los servicios de rescate han apuntalado la zona para evitar más desprendimientos y próximamente explosionarán y cerrarán el paso del lugar donde se encuentra el cadáver.

Los distintos cuerpos de emergencias que participan en el dispositivo -formado por unas ochenta personas, incluido un grupo de mineros asturianos que se desplazaron a la zona para ayudar- han decidido parar definitivamente los trabajos «tras observar la aparición de nuevas fracturas y desprendimientos en el interior de la cueva», tal y como han explicado fuentes del departamento vasco de Seguridad. En opinión de los efectivos implicados en el rescate, «la cueva no está estable y existe un alto riesgo de colapso y taponamiento que podrían derivar en nuevos derrumbes» que podría poner en peligro sus vidas. De hecho, esta misma mañana, en torno a las 4.30 horas, se ha producido una parada temporal de los trabajos «debido a un problema surgido en el punto más crítico de la cavidad».

El hermano del espeleólogo fallecido, Javier Gambino, ha escrito un comentario en Twitter expresando su tristeza por «no poder recuperar el cuerpo», pero a la vez ha apuntado que no se le ocurre «un lugar más adecuado para que reposen sus restos». Asimismo, ha querido agradacer todo el apoyo y ayuda que están recibiendo él y su familia: «Ahora no tengo palabras, pero haré lo posible por encontrarlas, para agradecer tanto a tanta y tanta gente».

Estoy triste por no poder recuperar el cuerpo de mi hermano.

Pero no se me ocurre un lugar más adecuado para que reposen sus restos.