«Queremos creer, tenemos que creer, que aún podemos encontrarlos vivos». Son las duras palabras de uno de los rescatadores que participa en el operativo de búsqueda de los dos senderistas suizos desaparecidos el pasado miércoles en la estación superior de Fuente Dé (Cantabria). Admite que, tras varios días sin una pista sobre su paradero, "el tiempo corre en nuestra contra", pero insiste en que debe conservarse la esperanza de hallarlos con vida.

Con ese impulso continúa en Picos la búsqueda de Peter Max Kamber, de 61 años, y Natalie Antonia Kamber, de 46. Las condiciones meteorológicas han empeorado, pero este martes han vuelto a rastrear la zona una veintena de profesionales, además del helicóptero del Gobierno regional. En el dispositivo toman parte efectivos de la Dirección General de Medio Natural, del Gobierno de Cantabria, agentes del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil (Greim), que aportan un perro especializado en tareas de localización, y personal del Parque Nacional de Picos de Europa de Cantabria y del Principado de Asturias.

Las causas de la desaparición de esta pareja de senderistas siguen siendo un misterio: "No tenemos ni idea de lo que les ha podido suceder", admitía en el puesto de mando el jefe de servicio, Elías Bayarri, que no descarta ninguna hipótesis. "Solo le puedo decir que los dos eran senderistas con cierta experiencia". Es una de las conclusiones a las que la Guardia Civil ha llegado durante la ronda de investigaciones que abrió dos días después de que la pareja fuera vista por última vez –"hemos perdido 48 horas preciosas", reconocen los rastreadores– y que ha servido para conocer los movimientos previos que los senderistas realizaron antes de desaparecer montaña adentro.

Según recoge El Diario Montañés, la pareja llegó el lunes a mediodía a Potes en un autobús procedente de Santander que les dejó a las puertas de los Apartamentos Villa de Potes, donde habían reservado estancia hasta el viernes. Allí les recibió María Alonso, encargada del establecimiento, a la que el martes por la noche preguntaron la forma de llegar hasta Fuente Dé. "Les dije que podían coger un taxi", recuerda la mujer, a quien sus clientes le parecieron "gente normal". Él "hablaba castellano muy bien". Ella "no lo sé" porque apenas pronunció palabra.

Que no les viera ni el miércoles ni el jueves no le llamó la atención "porque en este tipo de alojamientos (apartamentos) puedes estar días sin encontrarte con tus clientes". Que no les viera el viernes, ya sí. "Tenían el ‘check out’ a las doce, pero no aparecieron", dice la mujer, a la que la pareja había pagado la estancia por adelantado. "Les llamé por teléfono a la habitación y, como no me contestaron, subí porque ya era casi la una". Y como Peter y Natalie no estaban, pero sus pertenencias sí, intactas, "decidí avisar a la Guardia Civil", que inmediatamente se movilizó en busca de los dos suizos.

Tras entrevistarse con ella, y conocer que la pareja se había interesado por subir en taxi a Fuente Dé, los agentes se acercaron a la parada, donde uno de los taxistas que presta servicio en la capital lebaniega les confirmó que, efectivamente, dos días antes, el miércoles, él mismo llevó a los dos senderistas hasta Fuente Dé.

"Se subieron a eso de las nueve o las nueve y media de la mañana", recuerda Pedro Luis Gutiérrez, al que también le llamó la atención "lo bien que él hablaba castellano". Dice el taxista que Peter y Natalie "llevaban puesta la ropa normal que uno se pone para hacer una excursión de unas horas, de entretiempo, y dos mochilas que abultaban poco. Para llevar un botellín de agua, una prenda de abrigo... ya sabe".

Se sabe que cogieron el teleférico y que llegaron arriba. Las cámaras de vigilancia que están instaladas en la parte superior de la estación también registraron la llegada a la cumbre de los suizos. Ahí se pierde su pista.