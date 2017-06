Las irregularidades del caso de Higui, en la cárcel por matar al hombre que intentó violarla

Eva Analía de Jesús, Higui, soporta desde niña insultos y malostratos por parte de quienes no aceptaban sus inclinaciones sexuales. Quienes la rodeaban hicieron que la adolescencia de esta argentina fuese un infierno. Sin embargo, ya en su edad adulta, las cosas no son más fáciles. De hecho, está en la cárcel. Por asesinato. Mató al hombre que, según su versión, intentó violarla.

Según recoge el diario ABC, la mujer, de 43 años, relató el hombreintentó violarla, «para hacerte sentir mujer, forra (asquerosa), lesbiana». Era lo que le gritaba mientras intentaba desnudarla, una versión que niegan otros dos hombres que puedieron tomar parte en la agresión, tal como relata Higui.

Ellos, en cambio, cuentan que entre ambos hubo una fuerte discusión y que, en un momento dado, Higui sacó un cuchillo que llevaba oculto en el sujetador y le mató.

El suceso, que tuvo lugar en octubre del pasado año, no termina de esclarecerse y el proceso seguido por la Policía resultó, cuando menos, confuso y plagado de irregularidades. Y vejaciones: «!Qué te van a violar si sos tan fea!», le habría dicho un Policía, según cuenta la mujer, a quien la familia no ha podido visitar hasta pasados tres días de su detención. Además, las fotografías donde se aprecian los golpes, inexplicablemente, no se incluyeron en el expediente judicial y el examen psicológico, tardó cinco meses, relata ABC.