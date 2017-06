Triana, en prisión por el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, pide su libertad

Triana Martínez describe en la misiva, cuyo destinatario es el ministro del Interior, que la situación de madre e hija en el centro penitenciario de Valladolid es fruto de «un plan para condenar injustamente a tres mujeres sin usar una sola prueba contra Raquel ni contra mí».

La misma carta refleja además que las condenadas se sienten incómodas por los procedimientos internos a los que se ven sometidas dentro de la actividad en la cárcel.

Triana señala que sufren «una auténtica tortura psicológica» por no poder ver a sus familiares directos y advierte que vive un proceso de «discriminación. No me ha autorizado ni a hablar con mi pareja ni a vernos (a las demás sí y sin aportar ellas acreditación alguna como yo sí he hecho), de hecho, a él hasta le suelen presionar con que me deje cada dos días desde entonces».

Triana incide en que tanto ella como su madre se ven «acosadas» por otras internas, situación que ocurre «desde octubre, poniéndolo en conocimiento tanto del centro como del Secretario General de Instituciones Penitenciarias. Apenas podemos ir a las duchas comunes por miedo y así no se puede vivir».

«No podemos caminar siquiera y la salud se está resintiendo. Qué es lo que quieren», se pregunta.

Por último, Triana lamenta su desencanto con la oferta de traslados a otros centros penitenciarios de la Comunidad y duda de su legalidad.