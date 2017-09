Asesinan a un ayudante de producción de 'Narcos' cuando buscaba localizaciones para la cuarta temporada Carlos Muñoz Portal viajó sin escolta hasta una zona rural del Estado de México en busca de parajes donde rodar la serie de Netflix AGENCIAS Sábado, 16 septiembre 2017, 22:16

La violencia que retrata la serie 'Narcos' se ha hecho realidad detrás de las cámaras. Carlos Muñoz Portal, que buscaba localizaciones para la cuarta temporada de la serie de Netflix, fue asesinado el lunes en una zona rural del Estado de México.

A sus 37 años, Carlos Muñoz tenía una amplia experiencia en el mundo del cine y las series. Según el Instituto mexicano de la cinematografía, Carlos Muñoz Portal se graduó en la Universidad de las Américas y desempeñó labores como gerente de locaciones para películas como 'Hombre en llamas' (Tony Scott, 2004); 'La leyenda del Zorro' (Martin Campbell, 2005); 'Apocalypto' (Mel Gibson, 2006); 007: 'Spectre 007' (Sam Mendes, 2015), 'A todo gas 4' (Justin Lin, 2009), 'No se aceptan devoluciones' (Eugenio Derbez, 2013) así como en las series 'Mozart in the Jungle' y 'Narcos'.

Las autoridades mexicanas investigan las causas de un asesinato todavía lejos de resolverse por las dificultades de la zona, un paraje rural al que el asistente de producción viajó sin escolta, pese a ser una de las zonas más peligrosas del país. El Estado de México es la región más poblada de México y una de las más violentas, con 182 casos de homicidios registrados el pasado mes de julio, según recoge EP. La hipótesis manejada por los medios nacionales es que los asesinos podrían haber atacado a Muñoz al verlo solo con un equipo fotográfico.

Por su parte, Netflix ha mostrado sus condolencias tras conocer el fallecimiento de «un respetado gerente de locaciones». «Los hechos son desconocidos ya que las autoridades continúan investigando lo sucedido», asegura la compañía.