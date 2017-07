Críticas al Mad Cool por no cancelar los conciertos tras la muerte del acróbata 01:27 «He visto a un hombre caerse y morir, proyectado en una pantalla gigante. Y miles de personas siguieron bailando. No tengo palabras», lamentaron algunos tuiteros AGENCIAS Sábado, 8 julio 2017, 18:59

La organización del festival Mad Cool ha difundido este sábado 8 de julio un segundo comunicado de condolencia y "absoluta desolación" por la muerte del coreógrafo y bailarín Pedro Auniónmientras actuaba en la noche de este viernes en La Caja Mágica, minutos antes del concierto principal de la jornada de Green Day.

"Estamos en contacto con la familia y el entorno más cercano de nuestro compañero Pedro. En estos momentos, lo más importante es respetar la voluntad y el duelo de su familia y amigos. Desde Mad Cool queremos realizar un homenaje a Pedro, pero será siempre con el acuerdo y respeto a la familia", apunta el comunicado.

"Si el festival no paró en el momento de los hechos fue porque en una decisión coordinada entre los responsables de seguridad y los cuerpos de seguridad del Estado, se desaconsejo hacerlo para prevenir un movimiento incontrolado de gente, ante una posible conducta reactiva por una cancelación con 45.000 personas dentro del recinto. Ante el desconocimiento de una parte importante del público se podrían producir situaciones de pánico y tensión que habrían sido contraproducentes y arriesgadas", añade el texto.

"Igualmente, no difundimos la identidad del artista para preservar la privacidad en la comunicación con los seres queridos, a los que se priorizó -como no podía ser de otra manera- la información. Desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se nos pidió no comunicar nada de lo sucedido en el accidente hasta la intervención de la Comisión Judicial", explica la organización.

En esta línea, Mad Cool asegura que "en todo momento se trabajó de manera coordinada con los servicios sanitarios contratados para el evento; así como con los servicios de emergencia y la seguridad presentes en el recinto. Igualmente una unidad de psicólogos del Samur se puso a disposición de la famlia". "Mad Cool Festival cumple con todas las medidas de seguridad exigidas en este tipo de eventos para el público, artistas y empleados", apostilla el comunicado.

La decisión del festival ha provocado una oleada de críticas por parte del público porque los organizadores rechazaron suspender las actividades. Videos grabados por aficionados durante el festival Mad Cool de Madrid muestran al artista, Pedro Aunión Monroy, cayendo de la jaula, colgada a varias decenas de metros de altura, en la que estaba llevando a cabo su número de danza, retransmitido en una pantalla gigante.

Aunión era un bailarín y acróbata español que residía en Reino Unido, indicaron familiares suyos en redes sociales. "Siento comunicaros que hoy ha fallecido. Estaba haciendo lo que más le gustaba, un espectáculo en el Mad Cool. Estamos destrozados", publicó su hermana en el perfil de Facebook del artista.

Los organizadores del festival, que empezó el jueves y termina hoy sábado, afirmaron en un lacónico comunicado publicado el viernes por la noche que habían seguido con el programa "por razones de seguridad", a pesar del "terrible accidente". Numerosos internautas criticaron duramente esta decisión. "He visto a un hombre caerse y morir, proyectado en una pantalla gigante. Y miles de personas siguieron bailando. No tengo palabras", tuiteó uno de ellos.

El grupo estadounidense Green Day, que debía actuar en la noche del viernes, anuló su concierto "tras una noticia perturbadora. Un artista muy valiente llamado Pedro ha perdido su vida esta noche en un trágico accidente", tuiteó el grupo.