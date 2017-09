El dolor de una amiga de Rocío Cortés: «Con su muerte se han llevado mi vida» Asegura que las tres hijas de la joven, que falleció seccionada en el ascensor de un hospital, están muy arropadas: «Es como si su madre estuviese aquí» EL COMERCIO Gijón Jueves, 21 septiembre 2017, 18:52

«No hay un dolor que no me recuerde a ella. Lo de mi padre me dolió, pero con mi amiga se han llevado mi vida». Son las emotivas palabras de Merchi Ortega, una íntima amiga de Rocío Cortés, la joven que falleció el pasado agosto seccionada en un ascensor del hospital de Sevilla en el que acababa de dar a luz.

Ortega, según recoge el diario Ideal, aseveró en el programa 'La Noche' de la COPE que la familia está muy arropada y que a sus tres hijas “no les va a faltar de nada”: “Tienen una familia estupenda, un padre maravilloso y unos abuelos increíbles. Es como si su madre estuviese aquí”, afirmó.

Rocío Cortés, dijo su amiga, era «la felicidad en persona» y una «mujer espectacular» y su muerte está plagada de misterios, ya que aún no se ha explicado cómo un ascensor pudo atrapar la camilla, elevarse y seccionarla.