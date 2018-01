La fiscal quiere prisión permanente revisable el hombre que torturó durante siete horas a Naiara El tío de la víctima confesó a la jueza cómo golpeó, engrilletó y estrelló contra el suelo a la pequeña porque «no se sabía la lección» CRUZ MORCILLO Domingo, 21 enero 2018, 17:29

–Jueza: ¿Qué pasó cuando usted empezó a zarandear a Naiara de los pelos?

–Iván Pardo: Me enfadé, me parece que le pegué con los puños un poco fuerte en la cabeza y me cogí una raqueta eléctrica cazainsectos y se la puse (...)

–Jueza: ¿Para qué daba pequeños calambres a Naiara?

–Iván Pardo: A ver si cambiaba de comportamiento en los estudios y de obedecer a los mayores y tener respeto, que fue para lo que bajó a la casa.

–Jueza: La raqueta, ¿en qué parte del cuerpo de Naiara la empleó?

–Iván Pardo: En los pies y en los muslos (…)

–Jueza: ¿Como consiguió paralizarla?

–Iván Pardo: Le puse unos grilletes, dos grilletes atados con una cuerda en las manos y en los pies (…) le puse un calcetín limpio en la boca para que no chillase.

Es un fragmento de la declaración en sede judicial de Iván Pardo Pena, el 8 de julio de 2017, acusado de asesinar a Naiara Briones, hijastra de su hermano, de solo ocho años, en Sabiñánigo (Huesca) porque la pequeña no quería estudiar. Sus palabras, las de la Guardia Civil y las de la jueza componen la crónica de las siete horas de torturas a las que fue sometida la criatura hasta dejarla «como un vegetal». Murió un día después en el hospital. La fiscal pedirá prisión permante revisable, según indicó en su alegato para solicitar la prisión provisional sin fianza tras narrar Pardo la saña con la que se empleó. «¿Usted cree que actuó con crueldad?», le preguntó la representante del Ministerio Público. No fue capaz de negarlo. Está en la cárcel desde entonces. Además, figuran como investigados su madre y su hermano, padrastro de la pequeña. La causa ha sido declarada compleja y prosigue la instrucción. La acusación ejercida por el bufete de Marcos García Montes, en nombre del padre natural de la niña, Manuel Briones, acaba de pedir que declaren todos los familiares.

