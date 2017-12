Hallan sin vida el cuerpo de un hombre en la ría de Bilbao Los buzos de la Ertzainza en la ría de Bilbao. / LUIS CALABOR El cadáver ha sido localizado a la altura del puente Frank Gehry IÑAKI JUEZ Jueves, 21 diciembre 2017, 19:46

Un cuerpo sin vida ha aparecido este mediodía en la ría de Bilbao a la altura del puente de Frank Gehry, según han informado los bomberos de Bilbao a través de su cuenta de Twitter. Se da la circunstancia de que el pasado jueves desapareció un hombre tras precipitarse al agua, a la altura del Mercado de la Ribera, aunque de momento se desconoce si existe alguna relación entre ambos casos.

La búsqueda del varón desaparecido hace una semana se suspendió el sábado después de que el operativo, formado por buzos de la Ertzaintza, una embarcación de la Guardia Civil, así como Salvamento Marítimo, Cruz Roja y efectivos del Cuerpo de Bomberos de Bilbao, no hallaran rastro del cuerpo. Un particular que se encontraba en las inmediaciones en el momento de los hechos, sobre las 12.30 horas del jueves, se lanzó a la ría para socorrerle pero no le pudo localizar.