Liberan a un hombre secuestrado en Guipúzcoa por un grupo criminal francés Detención de los captores. / Guardia Civil Detienen en Tarragona a los cuatro captores y una quinta persona que les escondió en su domicilio | Exigieron a un familiar el pago de 500.000 euros como condición para no acabar con su vida IÑAKI JUEZ Miércoles, 17 enero 2018, 11:36

Una operación conjunta de la Ertzaintza y la Guardia Civil permitió liberar el pasado 11 de diciembre en Tarragona a un hombre secuestrado en Rentería por una peligrosa organización criminal francesa. La víctima fue secuestrada al salir de su domicilio en Rentería e introducida a golpes y a punta de pistola en un vehículo, que puso rumbo a Alicante. Acto seguido, los captores exigieron a un familiar residente en Málaga el pago de 500.000 euros como condición para no acabar con su vida. Se trata de su segundo secuestro a manos del mismo grupo delictivo.

El secuestro se produjo en el barrio de Beraun de la localidad guipuzcoana hacia las ocho de la tarde del pasado día 9 de diciembre. Al parecer, cuatro hombres abordaron a la víctima en plena calle en las inmediaciones de su domicilio, donde le esperaban al salir de su vivienda. Tras golpearle fuertemente y a punta de pistola fue introducido violentamente en un vehículo con el que se alejaron del lugar tomando rumbo hacia la costa mediterránea, como se supo después fruto de las investigaciones realizadas por la Ertzaintza.

Unas pocas horas más tarde, en la madrugada del día siguiente, un hermano de la víctima acudió a la comisaría de la Ertzaintza de Rentería para presentar una denuncia por lo sucedido. El familiar declaró que los secuestradores habían contactado por teléfono con un segundo hermano, residente en Málaga, al que le exigieron para su liberación un rescate de medio millón de euros bajo amenaza de muerte.

Rápida coordinación policial

Desde el inicio, el caso fue encomendado dentro de la Ertzaintza al Área de Delitos Contra las Personas de la División de Investigación Criminal. Al sospechar que los secuestradores habían salido del País Vasco, los investigadores informaron a su vez a la Sección de Homicidios, Secuestros y Extorsiones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, estableciéndose en ese momento un equipo conjunto de investigación que logró ubicar a la víctima y a sus secuestradores en la ciudad de Alicante.

Durante el cautiverio, la organización criminal mantuvo numerosos contactos telefónicos con el hermano de la víctima para establecer las condiciones de la liberación. Sin embargo, debido al fracaso de las negociaciones entre los secuestradores y el hermano extorsionado, los criminales decidieron huir a Francia con el propósito de acabar con la vida de la víctima.

Con el objetivo de frustrar la huida y liberar a la víctima, se estableció rápidamente un dispositivo policial, que permitió localizar y controlar los movimientos de los secuestradores que viajaban en dos turismos con matrícula francesa: uno utilizado como lanzadera para detectar e informar de una eventual presencia policial y otro en el que viajaba custodiada el rehén. Finalmente, los agentes liberaron al vecino de Rentería y detuvieron a dos de los secuestradores la tarde del día 11 de diciembre en una estación de servicio de L'Arboç del Penedés (Tarragona).

El vehículo lanzadera fue interceptado una hora después a tres kilómetros de la frontera franco-española de La Jonquera (Girona), y sus dos ocupantes fueron arrestados. En ese vehículo se intervino una pistola eléctrica o taser, camuflada bajo la apariencia de un teléfono móvil, además de diverso material relacionado con los hechos. La Ertzaintza también conoce que los autores se deshicieron de un arma de fuego en algún momento del viaje.

La víctima, que fue trasladada al centro de salud más próximo, presentaba evidentes lesiones producidas por los golpes recibidos en el momento de su secuestro, encontrándose aturdida debido a la vivencia sufrida. Los detenidos, con edades comprendidas entre los 27 y 40 años de edad, fueron puestos a disposición de los Juzgados de Guardia de los lugares en los que se produjeron las detenciones, decretándose el ingreso en prisión de todos ellos.

Todas las actuaciones policiales han sido dirigidas por el Juzgado de Instrucción Número 4 de Donostia en colaboración con el Fiscal adscrito a ese mismo juzgado. Tres días después de la liberación, en la Sede Territorial de la Ertzaintza en Oiartzun la víctima pudo reencontrarse con su familia, en presencia de los agentes de la Ertzaintza y de la Guardia Civil que lograron su liberación.

Quinto detenido

No obstante, la labor policial no finalizó con la liberación de la víctima y la detención de sus secuestradores. Se arrestó el pasado 15 de enero en la ciudad de Alicante a la persona que escondió en su vivienda a la víctima y sus cuatro secuestradores, mientras éstos intentaban extorsionar a su familia. Este quinto detenido es un varón de 47 años de edad e igualmente la Autoridad Judicial ordenó su ingreso en prisión. Ambos cuerpos policiales continúan con la investigación conjunta y no se descartan nuevas detenciones.

La víctima ya fue secuestrada por la misma organización criminal en el mes de febrero del año 2012 y, al igual que ahora, también reclamó a su familia una fuerte suma de dinero. En aquella operación también intervino la Ertzaintza en colaboración con la Gendarmeria francesa.

El secuestro también comenzó en la localidad de Rentería. En esa operación, que se resolvió cuatro días después con la liberación del rehén en Tolouse gracias a la colaboración con la Gendarmería francesa, que detuvo a tres implicados -dos de los cuales figuran entre los cuatro detenidos el pasado diciembre-. Además, en aquella ocasión se intervinieron dos fusiles de asalto, una pistola y un revólver.