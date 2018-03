La madre de Gabriel, tras la detención: «Tenía la esperanza de ablandarla y que lo soltara» Patriciia, la madre de Gabriel. / Sergio G. Hueso El entorno tuvo dudas sobre la ahora detenida, pero «no se podía decir nada porque era parte de la investigación» | Pide que no se hable de Ana Julia y que queden los mensajes de «amor» y no de «rabia» en honor a su hijo MIGUEL CÁRCELES Almería Lunes, 12 marzo 2018, 11:13

El día después de que la Guardia Civil detuviera a la pareja sentimental de Ángel Cruz, padre del pequeño Gabriel, Ana Julia Quezada, mientras transportaba en el maletero de su coche el cuerpo sin vida del niño, la madre, Patricia Ramírez, ha lanzado un mensaje de tranquilidad y de agradecimiento a los voluntarios y profesionales, más de 4.000, que han participado en la búsqueda del menor y en la investigación de los hechos.

En relación a las sospechas sobre Ana Julia, Patricia ha relatado que "tenía la esperanza de ablandarla y de que se viniera abajo. De que en algún momento lo soltara. Por eso apelábamos a su conciencia en nuestras comparecencias". Al ser preguntada sobre si sospechó de la detenida, ha señalado que "temía que fuera así. No se podía decir nada porque era parte de la investigación".

En un mensaje a la prensa, Ramírez ha pedido que, en memoria de su hijo, "nadie hable de Ana Julia, de esa persona que no es persona" y que en su lugar lo que quede es "el amor". "Que pague lo que tenga que pagar con la justicia", pero "lo que tiene que inundar España son los mensajes de amor y de cariño que había hacia Gabriel y todo ese movimiento que se ha creado de buenas personas; y no la rabia, el odio y todas las palabras que salen".

"Yo entiendo que tienen que salir", añadía, hacia "Ana Julia, esa persona que no es persona", pero reclamó "que no se nombre, que no quede en la retina de esos niños que han dibujado los pescados, de los abuelos y de todas las personas".

"Que se quede el amor y que mi pescaíto (como la familia llamaba a Gabriel) está nadando hacia el cielo y va a estar bien. Yo sé que a él le gustaría que quedara un mensaje positivo y no con un mensaje negativo". "Que nadie hable de esta mujer más, que no aparezca en ningún sitio y que nadie retuitee nada de rabia". "Quiero que esto termine con el corazón de la gente calentito y sin rabia", ha declarado.

Asimismo, ha pedido que nadie envíe mensajes a las redes sociales haciéndose pasar por ella. "Espero que reflexionen y que miren en su corazón, porque ni se lo merece mi hijo ni yo, ni su padre, que está destrozado". Ramírez ha insistido en que ella no ha puesto ningún mensaje de ningún tipo, ni ninguna imagen, ni ningún vídeo en ninguna red social y que estos mensajes, ha dicho: "Me causan dolor".

La investigación sigue abierta

Ayer, más de 12.000 personas se agolparon en la Puerta de Purchena a las 19 horas para mostrar su solidaridad con la familia tras el más trágico de los desenlaces. Pero además, centenares de personas se concentraron a las puertas de la Comandancia de la Guardia Civil en Almería para mostrar su indignación hacia la arrestada.

La investigación sigue abierta a la espera de que la autopsia y la declaración de Quezada, que aún no ha pasado a disposición judicial, puedan arrojar nuevos datos. También se custodia el pozo en el que se cree que pudo esconder el cadáver de Gabriel Cruz hasta que ayer fue encontrado en el maletero de su coche, un pozo situado en el Valle de Rodalquilar, a unos 6 kilómetros desde donde se le perdió la pista al pequeño, en Las Hortichuelas.