La madre de la menor ratifica ante la jueza que su hija le contó la agresión de los futbolistas de la Arandina

Martes, 19 diciembre 2017, 18:01

La madre de la menor de 15 años que presuntamente fue víctima de abusos sexules por parte de tres jugadores de la Arandina ha asegurado esta mañana ante la jueza que instruye el caso que fue su propia hija la que le contó lo sucedido y que su marido y padre de la chica el que denunció los hechos.

Durante más de hora y media ha declarado esta mañana ante el Juzgado de Instrucción 1 de Aranda de Duero la madre de la menor, que ha respondido a la las preguntas de todas las partes, sin que hayan trascendido más detalles del contenido, informa Efe.

«No hay ningún contenido de móviles»

A la salida del juzgado, el abogado de la joven de 15 años negó hacer declaraciones porque «hay implicada una menor». Sí que hizo declaraciones en este mismo lugar el letrado de la acusación particular, Luis Antonio Calvo, quien ha relatado que «la madre ha declarado lo que le había contado su hija», y reveló que se encontraba «muy afectada». Si bien el abogado reconoció que «no conoce el testimonio de la niña», pero aseguró que «hasta donde él sabe, no hay ningún contenido de móviles» ni «noticia alguna de ningún vídeo». «He oído que hay unos audios de otras menores pero no los conozco», aseveró.

Por ello, indicó que «lo que se tiene que saber es si ha habido o no violencia o intimidación y si ha habido o no relaciones sexuales» porque «ahora mismo no se sabe nada» ya que «hay una denuncia sobre un posible delito de agresión sexual». Lo que si afirmó fue que «consentimiento no ha habido porque la menor tiene 15 años».

La menor se lo contó a sus padres y a la psicóloga

En este contexto, apeló a que la «presunción de inocencia existe hasta que haya una condena firme». «La niña cuenta lo ocurrido y es el padre el que pone la denuncia», aseguró, y precisó que «si no ha declarado, imagino que lo hará». La madre hoy, añadió, «ha contado cómo llega a su conocimiento los hechos y ponen la denuncia» y que la menor se lo contó «de forma prácticamente simultánea» a sus padres y a su psicóloga, informa Ical.

Las declaraciones continuarán el jueves con la psicóloga a la que la menor habría confesado lo ocurrido días después y dos adolescentes que han aportado a la instrucción dos audios de Whatsapp en los que la denunciante se pronuncia sobre los supuestos abusos.

Ayer lunes, se presentaron ante la Audiencia Provincial los recursos a los autos de prisión de los tres jóvenes, de los que se desprende que uno de ellos «está investigado por dos delitos de agresión sexual», mientras que los otros dos lo están «únicamente por uno», según la información de la cadena Ser. Una vez pasado este trámite se producirá previsblemente el cambio de abogados de los investigados. Dejarán, así, a la letrada de oficio con la que empezaron y dos de ellos se pondrán en manos del mismo abogado leonés, y un tercero de una madrileña.

