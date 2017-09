La misteriosa muerte de una joven encontrada dentro de un congelador en un hotel La Policía difunde las imágenes de las cámaras del local para intentar esclarecer lo ocurrido EL COMERCIO Gijón Lunes, 18 septiembre 2017, 19:42

La encontraron muerta en el interior de un congelador. Es casi todo lo que se sabe sobre el misterioso fallecimiento de la joven Kenneka Jenkins, de 19 años, que fue encontrada el pasado 9 de septiembre en un congelador del hotel Crown Plaza Chicago O'Hare.

Ante el misterio que rodea a este caso, la Policía de Illinois ha difundido las imágenes de las cámaras de seguridad del hotel, en las que se ve a la joven con un grupod e amigos en los pasillos del hotel. La grabación avanza y se vuelve a ver a Jenkins, pero sola y tambaleándose en una zona de acceso restringido del hotel. Sus allegados creen que se perdió y acabó en la zona de cocinas, donde habría abierto puertas de forma aleatoria buscando una salida. Una de ellas sería la del congelador en el que perdió la vida.

No obstante, las imágenes no muestran a Jenkins entrando en el congelador que, según las primerashipótesis que se manejan, no estaba operativo. Entonces, ¿cómo se puso en marcha? La investigación continúa.