Mueren cuatro españolas en un accidente de tráfico en Miami El automóvil chocó contra un camión cuando se dirigían hacia el norte EFE Miami (Estados Unidos) Martes, 6 marzo 2018, 19:00

Cuatro turistas españolas fallecieron en la tarde de ayer lunes en un accidente de tráfico múltiple ocurrido en la carretera que une los Cayos de Florida con Miami (EE UU), confirmaron hoy a Efe fuentes diplomáticas españolas y la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP).

El cónsul español en Miami confirmó el suceso a las autoridades de las islas Baleares de donde procedían las fallecidas, las familias fueron informadas de lo ocurrido y el gobierno regional les transmitió sus condolencias y su puesta a disposición para cualquier trámite en el que pueda ayudar.

No se ha informado oficialmente de la identidad de las españolas, aunque según pudo saber Efe, hasta que la agencia estatal Vital Statistics, responsable de emitir los certificados de nacimiento y fallecimiento en todo el estado, no emita la pertinente acta de defunción, el consulado no puede registrarla, proceso que podría demorarse varios días.

El portavoz de la oficina del alguacil del condado de Monroe, Adam Linhardt, explicó a Efe que fueron tres los vehículos involucrados en el accidente, cuya investigación está a cargo de la FHP,

El suceso se produjo cuando un coche Nissan Rogue, en el que viajaban las españolas, recibió un impacto en la parte posterior por un camión que empujó al vehículo al carril contrario donde chocó con una autocaravana y, posteriormente, con un árbol situado junto a la conocida carretera US1, explicó la FHP.

La conductora y las otras tres pasajeras fallecieron en el lugar del accidente, mientras que el residente local que conducía el camión, que transportaba retretes portátiles, y el conductor de la autocaravana, procedente de Alaska, fueron atendidos de lesiones menores.

Linhard dijo que enviaron helicópteros de emergencia "pero que desafortunadamente no tuvieron que usarlos", ya que las víctimas "estaban ya muertas".

José Sánchez, portavoz de FHP para el condado de Miami-Dade y el de Monroe, donde se encuentran la turística zona de los Cayos, indicó que la investigación de lo sucedido sigue "activa".

El objetivo de las autoridades es dilucidar si se trató de un homicidio involuntario u otra que no sea muerte accidental, investigación que podría demorar el proceso, explicó.

Como consecuencia del accidente, fue cortada parcialmente durante horas la carretera, la única que une la Península de Florida con los Cayos, a la altura del kilómetro 128 de esta calzada.