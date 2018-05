La muerte del niño arrollado por una embarcación en Algeciras, ¿accidente o ajuste de cuentas? Los vínculos de los implicados con el narcotráfico han sembrado la duda de que se trate de una venganza por asuntos de drogas pero fuentes policiales apuntan a una temeraria bravuconería REDACCIÓN Martes, 15 mayo 2018, 14:13

Manuel, 9 años, perdía la vida este lunes de una manera atroz cuando salía a pescar con su padre en un barco de recreo. Elegían para echar las cañas la playa algecireña de Getares. Estaban cerca de la orilla en una zona no balizada. En torno a las cinco de la tarde una semirrígida comenzó a molestarles. El piloto no dejaba de hacer maniobras peligrosas a gran velocidad y giros bruscos a su alrededor y el padre del niño les reprendió por ello. Según los numerosos testigos que estaban a esa hora en la playa, «estuvieron discutiendo unos minutos», cuando «de repente», la neumática, de unos seis metros, «se les echó encima». El niño no sobrevivió al brutal impacto y murió en el acto.

El niño fallecido estaba emparentado con un colaborador de Messi, 'el rey del hachís'

Tras la fuerte colisión que se escuchó como un estruendo en la playa, algunas fuentes apuntan que el piloto intentó escapar con el barco. Sin embargo el copiloto se lo impidió quitándole las llaves del contacto y saltando al agua hacia la orilla. Cuando llegó a tierra fue retenido y reprendido por un grupo de personas hasta que llegó la Policía. El piloto esperó en la 'goma' hasta que una patrullera de la Guardia Civil llegó hasta él y lo detuvo. En sus primeras manifestaciones dijo que «se le había ido el acelerador».

El suceso corrió como la pólvora en una comarca que últimamente no deja de acumular episodios violentos. En este caso, la muerte de un niño ha supuesto uno de los peores golpes que se recuerdan en la zona. Desde que sucedieron los hechos comenzaron a llegar noticias de todo tipo. Informaciones que incluso han apuntado a la posibilidad de que todo se tratara de un ajuste de cuentas que se les fue de las manos. Fuentes policiales y autoridades confirmaron pronto que los dos ocupantes de la semirrígida tienen antecedentes por tráfico de drogas.

Pero eso no es todo. Al parecer, la familia del pequeño está vinculada con los Pantoja. Algunos de ellos relacionados con la organización de Abdellah El Haj, conocido como el 'Messi del hachís', uno de los mayores traficantes del Campo de Gibraltar. Sin embargo, de momento la investigación descarta según el testimonio de los testigos de que fuera algo premeditado, sino que todo pudo deberse a una bravuconería negligente y completamente temeraria del piloto de la semirrígida que con su actitud ha sesgado la vida de un niño de nueve años.

Tras el accidente la tensión fue creciendo en la playa a medida que llegaban los familiares del pequeño Manuel conmocionados por lo ocurrido. El cuerpo del niño fue trasladado para realizarle la autopsia. Las fuerzas policiales tienen aviso de que este trágico suceso podría traer nuevos enfrentamientos a una localidad y una comarca que pide soluciones a las autoridades para que se ponga punto y final a este oscuro serial de crónica negra.