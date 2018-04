Investigan la muerte de un niño ahorcado en su casa en Murcia

La Guardia Civil investiga la muerte de un menor de 12 años en La Unión, que fue hallado inconsciente en su habitación la pasada noche del martes en la vivienda familiar en la barriada de Santa Bárbara.

La puerta estaba cerrada desde dentro y cuando el padre logró tirarla abajo era demasiado tarde. Así lo confirmó el delegado del Gobierno, Francisco Bernabé, quien explicó que la Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las causas de la muerte. «La familia, de origen marroquí, encontró al chaval en su habitación, estaba encerrado y se había colgado».

Bernabé precisó que «se le consiguió reanimar en tres ocasiones» y que ingresó en el hospital Santa Lucía de Cartagena «en estado muy grave». De hecho, era tan precario su estado que posteriormente, y pese a los esfuerzos de los facultativos, se confirmó el fallecimiento del menor. Este suceso se produjo en la Barriada de Santa Bárbara.

El alcalde de La Unión, Pedro López, informó de que «anoche la Policía Local recibió una llamada de los padres del chico diciendo que lo habían encontrado colgado en su habitación». El menor es un hispano-marroquí que cursaba sus estudios en el Instituto de Educación Secundaria Sierra Minera.

«La familia está siendo atendida por especialistas y me he puesto en contacto con el centro escolar y no hay indicio alguno de que se trate de un caso de 'bullying' ni de acoso escolar. Parece que se debe a otras cuestiones, aunque la Policía Judicial está investigando las causas que rodean a esta tragedia», aseguró el regidor. En el mismo sentido se pronunció la Consejería de Educación, que descartó «antecedentes de problemas de convivencia en el centro educativo».

El equipo específico de convivencia, así como el Observatorio de la Convivencia se han puesto a disposición del centro para poner en marcha el protocolo de duelo con los alumnos.