Oleada de robos en un pueblo de Guadalajara aprovechando una avería de telefonía fija Los vecinos, la mayoría ancianos, llevan dos semanas sin línea fija J.V. MUÑOZ-LACUNA Miércoles, 24 enero 2018, 15:49

Vivir en el pequeño pueblo de Zarzuela de Jadraque, en la Sierra Norte de Guadalajara, es duro aunque su entorno natural es envidiable y en el casco urbano cuenta con un rico patrimonio visitable: una iglesia románica y una arquitectura popular de pizarra negra.

Es duro no sólo por las bajas temperaturas del invierno y porque apenas residen 40 vecinos sino también porque sus habitantes llevan dos semanas sin telefonía fija por una avería.

Casi todos estos vecinos tienen más de 60 años y no cuentan con teléfono móvil. El que lo tiene tampoco puede utilizarlo a pleno rendimiento porque la cobertura es mala. A estas circunstancias se ha sumado esta semana otro grave problema: una oleada de robos en el pueblo.

Los ladrones han forzado seis viviendas no habitadas y ocho garajes y se han llevado todo tipo de enseres como un rifle de caza, dinero, joyas, ropa de niños y utensilios de hogar. Cuando los vecinos se han percatado de lo ocurrido, ni siquiera han podido telefonear a la Guardia Civil porque los teléfonos no funcionaban. El motivo: una avería en el repetidor del Alto Rey que, según Telefónica, no ha podido subsanarse por las nevadas de las últimas semanas.

"Cuando llamamos a Telefónica sale un mensaje grabado diciendo que hay un problema técnico y que lo están solucionando. Otras veces atiende un comercial pero dice que no puede dar explicaciones", se queja el alcalde de Zarzuela de Jadraque, Miguel Ángel Moreno.

Destrozos

El alcalde también lamenta que los efectivos humanos y materiales con que cuenta la Guardia Civil en la comarca son escasos y sugiere que "podrían colocarse cámaras de vigilancia a las entradas de los pueblos, algo con lo que los alcaldes de la zona estamos de acuerdo".

La denuncia del alcalde la comparten los miembros de la Asociación Cultural Zarzuela de Jadraque, quienes aseguran que las casas y garajes donde entraron los ladrones "fueron saqueados y destrozados hasta tal punto de quedar irreconocibles por ladrones que tuvieron toda la facilidad para moverse por la zona".

Un problema común a muchos pequeños pueblos que pierden población cada año. En el caso de Zarzuela de Jadraque, famoso por su tradición alfarera, actualmente contabiliza menos de 40 vecinos cuando en sus mejores tiempos, allá por 1920, llegó a contar con 509 habitantes.