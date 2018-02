Los padres de Diana Quer y Mari Luz presentan 2 millones de firmas a favor de la prisión permanente revisable 01:12 Juan Carlos Quer (i), padre de Diana, y Juan José Cortés (d), padre de Mari Luz, durante el acto celebrado esta mañana en Santiago de Compostela. / EFE/ATLAS Juan Carlos Quer y Juan José Cortés critican el posicionamiento de los principales partidos de la oposición que tratan de derogar del Código Penal la prisión permanente revisable con iniciativas parlamentarias EFE Santiago de Compostela Sábado, 3 febrero 2018, 19:32

Juan Carlos Quer, padre de Diana, y Juan José Cortés, padre de Mari Luz, la niña que murió asesinada en Huelva en enero de 2008, han defendido este sábado por la mañana en Santiago de Compostela la prisión permanente revisable, introducida en el articulado del Código Penal en su reforma del año 2015.

Tanto Quer como Cortés han criticado el posicionamiento de los principales partidos de la oposición que tratan de derogar del Código Penal la prisión permanente revisable con iniciativas parlamentarias.

El padre de Diana ha dicho que "nuestros políticos deben de atenerse a una responsabilidad que es que ocho de cada diez personas en este país, ocho de cada diez, no queremos que se derogue esta Ley, y todavía algunos políticos quieren seguir jugando a la especulación con este tema".

Por su parte, Cortés se ha referido a estos grupos de la oposición para indicar que "estos partidos políticos no nos deben de dejar a los ciudadanos indefensos ante los criminales y los asesinos, deben de garantizarnos la seguridad y la vida de nuestros hijos".

"La prisión permanente revisable es la herramienta que permite que un preso pueda reisentarse en la sociedad, quiera él o no lo quiera; por lo tanto no se debe eliminar del Código Penal", ha añadido el padre de Mari Luz. "No estamos para incluirla en el Código Penal, ya está incluida, estamos peleando para que algunos partidos no la deroguen", ha apostillado.

Juan carlos Quer pidió "prudencia" a los grupos de la oposición que quieren derogar este articulado del Código Penal al menos hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie. "Por qué los políticos que están en contra de que permanezca la vigencia de esta Ley no tienen ni siquiera la prudencia de esperar la resolución del Tribunal Constitucional", se ha preguntado.

En esta línea, demandó a estas formaciones políticas, "que defienden sus movimientos asamblearios o el apoyo de sus bases para tomar decisiones a la hora de decidir 'este sillón para ti y este para mí'", que tengan "la valentía de preguntar a sus bases sobre la prisión permanente revisable, porque yo creo que se deben a ellos y, sin embargo, no lo hacen".

El padre de Diana Quer contrapuso el afecto y cariño que les muestran numerosos ciudadanos al de "estos políticos, estos representantes nombrados con el apoyo de cada uno de los votos de las personas que estamos aquí, con independencia de la adscripción, y que sean capaces de lanzar los mensajes tan huecos, tan faltos de sensibilidad, tan lejos de los ciudadanos".

"Yo les pregunto: ustedes creen que la vida de víctimas inocentes puede ser objeto de un caladero de votos. Cuántas muertes de este tipo tienen que ocurrir para que nuestros legisladores se permitan el lujo de afirmar que esto es legislar en caliente", ha manifestado. "Si para nuestros políticos la vida de estos niños inocentes, la vida de estas víctimas no toca, qué es lo que toca", ha incidido Quer.

Conflicto de intereses

Ha indicado que si existe un "conflicto de intereses" sobre este tema "yo les aseguro que me decanto por los intereses de los ciudadanos de bien, y en caso de duda si se objetiva que esa persona no muestra arrepentimiento y no está en condiciones de reisentarse en la sociedad, es mejor que permanezca entre rejas, porque, de lo contrario, cualquier víctima inocente va a ser objeto de otra nueva agresión sexual".

A los políticos "que no sintonizan con este mensaje y que lo que intentan es tejer una cortina de humo", ha añadido, les ha adelantado que "este movimiento no lo van a parar, porque hoy son dos millones y llegaremos hasta donde decida el sentido común y la implicación personal de todos".

Juan José Cortés, por su parte, ha afirmado que las víctimas "son el motivo por el cual estamos peleando y por el cual se van a salvar muchas vidas". "No queremos más criminales, asesinos y violadores en la calle que no estén reinsertados", ha dicho el padre de Mari Luz.

"Quieren volver a instaurar el mismo Código Penal que juzgó a Santiago del Valle (el asesino de su hija), quien "cumplirá como mucho diez, doce, catorce años, y se le aplicará el tercer grado", ha señalado, y ha asegurado que "como es reincidente posiblemente volverá a reincidir, con la peculiaridad de que ahora es mucho más profesional que antes a la hora de cometer un delito, intentará dejar menos huellas".

"No nos vamos a detener"

En el mismo sentido que se ha expresado Juan carlos Quer, Juan José Cortés ha advertido que "no nos vamos a detener, no va a haber quien nos pare, y si la derogan vamos a seguir luchando, y si hay que iniciar otros movimientos, los iniciaremos".

Juan Carlos Quer y Juan José Cortés han anunciado hoy que ya han recogido dos millones de firmas de ciudadanos a través de la plataforma change.org, puesta en marcha por le padre de Diana y que cuenta con el apoyo de las familias de otras víctimas.

Mañana, domingo, en la localidad coruñesa de A Pobra de Caramiñal (A Coruña), lugar de veraneo habitual de la familia de Diana Quer y de donde la joven desapareció en agosto de 2016, acogerá un acto de homenaje a las víctimas al que está previsto que asistan representantes del Gobierno gallego y de otras instituciones, así como ciudadanos a título personal.