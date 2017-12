Superluna 2017: todo lo que debes saber para verla La luna llena parecerá más grande y brillante. Cuándo, cómo y por qué se produce este fenómeno astronómico por el que la Luna llena se acerca a la Tierra ELCOMERCIO.ES Domingo, 3 diciembre 2017, 13:28

Esta madrugada podrá contemplarse en el cielo la única superluna de 2017, un fenómeno que hace que la luna llena parezca más grande y brillante. Te explicamos cuándo, cómo y por qué ocurrirá:

¿Qué condiciones deben darse para que haya una superluna?

La órbita de la Luna no es circular, sino elíptica, lo que hace que tenga dos puntos extremos: el afelio, en el que se sitúa más lejos de nuestro planeta, y el perigeo, en el que está más cerca. Estos puntos se producen en cada ciclo lunar, es decir, cada 29 días y 12 horas aproximadamente, con distancias que van entre los 350.000 y los 410.000 km. La superluna ocurre cuando ese perigeo coincide con la luna llena.

Es decir, que para que tengamos superluna, hace falta que esta sea llena y esté en el perigeo. Puede haber varias al año, pero en 2017 solo ocurrirá una vez.

¿Cuándo se podrá ver?

La madrugada del domingo al lunes será el mejor momento. La luna llena llegará el domingo a las 16.47 hora peninsular española. Nos pilla de día, pero alcanzará oficialmente el perigeo (el punto más cercano a la Tierra) al día siguiente a las 9.45.

¿A qué distancia estará la luna de la Tierra?

La distancia promedio de la Luna a nuestro planeta es de 382.900 km, pero cuando el lunes se encuentre en su perigeo, se reducirá a 357.492 km. No es el perigeo más cercano de este año, que en realidad ocurrió el 25 de mayo, cuando una luna casi nueva se situó a 357.208 km de nosotros. Pero como esa fecha no coincidía con una luna llena, no se considera superluna.

El 14 de noviembre de 2016 se produjo la superluna más grande en 70 años y no habrá otra igual hasta 2034. Entonces, la luna llena se situó más cerca, a 356.512 km de la Tierra, y el fenómeno fue muy mediático.

¿Lo vamos a notar?

Que nadie espere una luna monstruosa saliendo por el horizonte. Las superlunas parecen hasta un 14% más grandes y un 30% más brillantes que una luna llena habitual, pero lo cierto es que estas diferencias no son fáciles de discernir a simple vista para los observadores terrestres. El aumento del tamaño es lo más complicado de percibir, pero sí puede notarse más luminosa que cualquier otra noche de luna llena.

¿Qué hace falta para verla?

Nada, solo ganas de mirar al cielo. Una superluna se ve a simple vista. No necesitamos ningún telescopio ni binocular.

¿Por qué en algunos sitios la Luna se ve más grande?

Es la llamada ilusión lunar, una falsa apreciación de observar la Luna mucho más grande cerca del horizonte, y las causas todavía están en discusión, ya que no hay explicaciones físicas, astronómicas u ópticas.

¿Cuándo saldrá la próxima superluna?

Esta superluna precederá a otras dos que se verán las noches del 2 y el 31 de enero. La última se denomina Luna Azul porque será la segunda de dos lunas llenas en un mismo mes. Además, sucederá un eclipse total, un supereclipse de Luna Azul.