Se tatúa a su novia en 'toples' y ella le deja Instagram Él se hizo el tatuaje tras una noche de fiesta en Ibiza EL COMERCIO Gijón Martes, 3 octubre 2017, 21:45

Hay noches de fiesta que no acaban bien. Esta lo hizo en una tienda de tatuajes de Ibiza, donde Malakye Brooks y su novia, Joanna, disfrutaban de unos días de vacaciones junto a un grupo de amigos.

Tras una fiesta 'salvaje', la pareja decidió ir a una tienda de tatuajes para recordar la escapada. Él apostó por hacerlo imprimiéndose en la piel la cara y parte del cuerpo de su amada. En 'toples'.

Lo que entonces no esperaba es que apenas una semana después de pagar 3 50 euros por el tatuaje ella le dejaría. "Desde entonces todas las miradas se dirigen a mi espalda cuando estoy en la piscina o en la playa. Me hace gracia que me observen como un extraterrestre", confiesa él.