Un monitor atemoriza a un niño antes de tirarse en tirolina «Aquí se han caído un montón de niños a lo largo de los años, pero no todos han muerto» EL COMERCIO Gijón Jueves, 5 julio 2018, 11:33

Lo que tenía que ser una aventura divertida para este niño se convirtió en una 'tortura'. El chaval estaba a punto de tirarse en la tirolina cuando el monitor encargado de la atracción dedica los momentos previos al lanzamiento a asustar al chaval con expresiones del tipo «aquí se han caído un montón de niños a lo largo de los años, pero no todos han muerto» o «si se rompe la cuerda y te caes, intenta caerte sobre las ruedas. El casco es de plástico malo, pero algo te amortiguará».

El chaval, a punto de llorar, le responde: «Me estás asustando, ya no me quiero tirar», pero el monitor le dice que se tire sin problemas, que no le va a pasar nada; no sin antes burlarse durante unos segundos más: »¿Tú eres hijo único? ¿Has firmado el papel amarillo, no?».

Una vez que el menor se lanza, se oye cómo el monitor le comenta su broma macabra con un compañero: «Me encanta cuando hacen pucheros, tío».