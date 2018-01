El traductor de Google se la juega al Ayuntamiento cántabro en su nueva web y el Centro Botín se convierte en 'Centro de Pillaje' La imagen que ofrece la nueva web del Ayuntamiento de Santander, con errores de traducción. / DM El PSOE critica que «son muchas las ocasiones en que el PP nos ha hecho hacer el ridículo en turismo en estos años», mientras que el colectivo de traductores lamenta que se haya utilizado «una herramienta digital automática» para hacer su trabajo JOSÉ CARLOS ROJO Santander Miércoles, 17 enero 2018, 08:44

Cabría pensar que se trata de una anécdota jocosa de tantas que pueblan Internet; pero lo cierto es que los errores de traducción que presenta la la nueva web de turismo de Santander son tan reales que ya han despertado la indignación de muchos. Primero, de los profesionales de la traducción, que lamentan que el nuevo espacio, ventana de la capital cántabra hacia el exterior, se haya traducido a seis idiomas: inglés, francés, alemán, italiano, polaco y portugués, con una herramienta digital automática como es Google, con las deficiencias que eso entraña en el resultado. Segundo, del grupo socialista en el consistorio, que en palabras de su líder ha recalcado que «son muchas las ocasiones en las que el PP nos ha hecho hacer el ridículo en turismo en estos años», exclama Pedro Casares.

«El centro Botín se lleva la palma», critican los traductores. «'The Loot Center' es el nombre que el Ayuntamiento de Santander lo atribuye en inglés, muy desafortunadamente, ya que nuestros visitantes sajones (y demás extranjeros que se manejen en la lengua de Shakespeare) pensarán que están ante un centro llamado 'del pillaje o del saqueo'». Pero hay muchos más detalles.

Otros errores similares en la web de turismo del Gobierno La concejala de Cultura y Turismo de Santander, Miriam Díaz, se ha disculpado por los errores en la traducción de la nueva página web de turismo y ha advertido que los motores de idiomas utilizados en este nuevo espacio digital son idénticos a los empleados en otras páginas web de turismo, como en www.turismodecantabria.com. El portal gestionado por el Gobierno regional presenta también errores. La traducción del Centro Botín ha quedado como 'Booty Center'. En inglés, 'Booty' puede significar también 'trasero' o 'culo'. Según ha precisado la edil, se ha apostado por este modelo porque permite optimizar los recursos, compatibilizando este sistema para algunos idiomas, con la próxima incorporación de la traducción oficial al inglés, al tratarse de la lengua más universal para llegar a viajeros de cualquier origen y procedencia. En este sentido, Díaz ha señalado que en el lanzamiento de la web, ha primado contar con este nuevo recurso para la Feria Internacional de Turismo (Fitur), pero se sigue trabajando en el ajuste de contenidos y de cara a esa traducción al inglés, que será revisada por profesionales. «Santander se presenta en Fitur con un nuevo escaparate para darse a conocer al mundo, un portal con más contenido, de navegación más fácil, una web en constante crecimiento en la que se irán integrando contenidos de manera continua», ha agregado la edil. Frente a esto, ha señalado que algunos partidos de la oposición «se quedan una vez más en la anécdota» y «ni siquiera es mérito propio», porque «reaccionan a golpe de tweet». Por último, les ha recomendado revisar los portales turísticos de administraciones en las que gobiernan algunos de sus partidos, incluida la del Gobierno cántabro, porque ellos, «tan habituados a ver la paja en el ojo ajeno, podrían llevarse alguna que otra sorpresa».

«La puntuación está prácticamente calcada del español; existen páginas parcialmente traducidas en las que varios párrafos están en español; nombres de la realeza española sin traducir cuando tienen equivalente acuñado en la lengua de destino. Léxico en lengua destino mal empleado como la sección 'Meet the city', en lugar de 'Discover the city', Baños de ola como 'Baths of ola', 'Thermes de ola' o 'Bäder von ola' (en inglés, francés y alemán, respectivamente)», lamentan los traductores, que han denunciado que «se vilipendie y se menosprecie desde las instituciones públicas su profesión». «La calidad de traducción es baja en todas las lenguas en las que se ha traducido», lamentan. El Palacio de Festivales, por ejemplo, presenta por error el mismo nombre en todos los idiomas 'Palais des Festivals'.

«Sin conocimientos ni criterio»

Desde el grupo socialista las críticas han sido aún más duras. «No todo vale», exclama Pedro Casares. «El despropósito del Partido Popular demuestra que no tiene conocimientos ni criterio para hacer frente a una responsabilidad tan importante como es el turismo para una ciudad como Santander», exclama. Y aprovecha para apoyarse en la denuncia del colectivo profesional de traductores: «Es un menosprecio a dicha profesión. Los especialistas emplean muchas horas en buscar términos, cotejar información, unificar terminología, que es el trabajo que una web turística debería tener».

Ambas quejas ponen el foco en que la equivocación ha sido tratar de «ahorrar costes sin contar con el claro detrimento hacia la creación de empleo y hacia la calidad traductológica de una carta de presentación de cara al extranjero» como es este portal web que además es pieza clave de la presentación que hará la ciudad el próximo miércoles en la feria de turismo Fitur 2018.