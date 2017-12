Tres años de cárcel por agredir a una enfermera y a una médica en Logroño El agresor cogió por el cuello a su médica con ambas manos hasta casi asfixiarla para, posteriormente, agredir a la enfermera que acudió en su auxilio COLPISA Jueves, 28 diciembre 2017, 18:17

El Juzgado de lo Penal número 2 de Logroño ha condenado a 36 meses de cárcel al agresor de una enfermera y una médica de familia por un delito de agresiones a la autoridad el pasado 11 de diciembre. El acusado, mayor de edad y con antecedentes de agresión en otro centro de salud, presentaba un trastorno de ansiedad generalizado, sin embargo, esto no le exime de los hechos violentos que protagonizó ya que no sólo los reconoció tal y como narraron las víctimas sino que no mostró arrepentimiento alguno, por lo que la jueza ha considerado aplicar la pena máxima.

Asimismo, la sentencia recoge que el agresor deberá pagar, por cada uno de los dos delitos de lesiones leves, tres meses de multa con una cuota diaria de cuatro euros, esto es, 720 euros tanto para la enfermera como para la médica agredidas. Además, establece que no podrá aproximarse o intentar comunicarse con ellas de ningún modo y establece un radio de 150 metros en torno a sus lugares de trabajo, domicilios y sitios frecuentados. En concepto de responsabilidad civil, la sentencia recoge también la indemnización de ambas por las lesiones causadas: 320 euros para la enfermera y 240 para la médica.

El presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, manifestó su satisfacción con esta sentencia y reiteró su absoluto rechazo a cualquier tipo de violencia: «Queremos reconocer la valentía de esta enfermera que acudió, inmediatamente y sin dudar, en auxilio de su compañera, la médico de familia. El resultado, como reconoce la jueza en su sentencia, podría haber sido 'fatídico'». Para Pérez Raya es también de destacar la actuación del Colegio de Enfermería de La Rioja al insistir en que se aplicara la pena máxima de 36 meses con el fin no sólo de reconocer la gravedad de los hechos sino que sirviera de ejemplo y reconocimiento de las profesiones sanitarias.

De esta forma, en la sentencia se reconoce expresamente que «debe ser castigada de forma firme y contundente toda conducta lesiva contra los citados profesionales que en el ejercicio de su profesión sirven a un bien tan preciado como es la salud, en su concepto más amplio».