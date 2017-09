El tuit que ha llevado a Miss Turquía 2017 a perder la corona Itir Esen. Itir Esen, de 18 años, fuese escogida como ganadora del concurso este jueves por la noche en Estambul, lo que iba a llevarla a representar Turquía en la próxima competición Miss Mundo en China en noviembre NÚRIA VILÀ Domingo, 24 septiembre 2017, 12:02

La polémica alrededor del golpe de Estado ha trascendido el ámbito político hasta llegar a la gala de celebración de la competición Miss Turquía. La polémica saltó después de que la joven Itir Esen, de 18 años, fuese escogida como ganadora del concurso este jueves por la noche en Estambul, lo que iba a llevarla a representar Turquía en la próxima competición Miss Mundo en China en noviembre.

Tras el triunfo, los organizadores del concurso de belleza anunciaron este viernes la anulación del galardón debido a un tuit «inaceptable» que Esen, que es modelo y estudiante universitaria, publicó en el primer aniversario del golpe. «Tengo mi período esta mañana para celebrar el día de los mártires del 15 de julio. Estoy celebrando el día sangrando en nombre de la sangre de nuestros mártires», escribió Esen en Twitter. En la jornada conmemorativa de la sublevación, cuando tuvo lugar el tuit, Turquía llevaba a cabo diversas ceremonias en recuerdo a las casi 250 víctimas que perdieron la vida en el intento de golpe de Estado de julio de 2016.

El responsable de la Organización Miss Turquía, Can Sandikcioglu, dijo que el comité confirmó que Esen era la autora del tuit, tras horas analizando su autenticidad. «Nos entristece mucho anunciar que hemos llegado a la conclusión de que el tuit fue publicado por Itir Esen», anunció Sandikcioglu. «No es posible que la organización Miss Turquía, que tiene como objetivo promover Turquía y contribuir a su imagen en todo el mundo, acepte esta publicación». Siguiendo la decisión, la segunda candidata, Asli Sümen, fue coronada como Miss Turquía 2017.

Tras conocer su destronamiento, la joven Esen respondió con su propio comunicado en las redes sociales, lamentando el «mal entendido» y asegurando que su post no incluía motivaciones políticas. «Quiero decir que como chica de 18 años, no tenía ningún objetivo político al compartir esta publicación», dijo Esen, aseverando que solamente quería compartir «pensamientos inocentes durante un momento sensible». «Mi familia me enseñó a respetar nuestra patria y nación. No tengo un comportamiento que pudiera mostrar falta de respeto a nuestros mártires», dijo.

