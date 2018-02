El tutorial de una nieta a su abuela para enviar WhatsAspp que triunfa en la red Una mujer argentina comparte en Twitter los dibujos que realizó y su publicación se vuelve viral ÁNGEL DE LOS RÍOS Sábado, 3 febrero 2018, 22:29

«Le hice un guía a mi abuela de 82 para que me mande audios cuando esté de viaje. Ahora tengo miedo de que el Moma o algún museo me reclame esta obra de arte moderno y mi abue no pueda aprender», escribió en Twitter la argentina Melina Corbetto. El tuit con las fotos del paso a paso de 'como mandar un audio de Whatsapp' ya va por más de dos mil retuits. Además de ser entrañable, sin duda es muy didáctico.

La abuela, que se llama Chicha, aprende desde lo básico: cómo encender el teléfono y cómo desbloquearlo («pasa el dedo por las flores como si las acariciaras») a cómo entrar a WhatsApp: «Toca esta figurita verde suavecito». Y, a partir de aquí, el melón: WhatsApp. Melina explica a su abuela cómo buscar a quien mandarle un audio: hay que apretar fuerte el micrófono que va a hacer un ruido para indicar que ya se puede hablar. «No le digan a nadie que tengo 27 años y no 8», bromea la propia tuitera al descubir el éxito de sus dibujos.