Twitter | La Guardia Civil advierte: nunca hagas esto en el cajero Los agentes han publicado un mensaje en la red social para que estemos bien atentos cuando vayamos a sacar dinero EL COMERCIO Gijón Miércoles, 18 abril 2018, 19:24

En ciertas ocasiones, cuando vamos a sacar dinero del cajero, nos encontramos con una respuesta en la pantalla que nos indica que la operación no es válida y no se puede realizar. La primera reacción es marcharse e intentar obtener el importe deseado en otro cajero, y eso es precisamente lo que no se debe hacer, según ha advertido la Guardia Civil en Twitter.

«Cuidado con los malos que te acechan cuando vas a sacar dinero de un cajero. Si tu operación NO es correcta, NUNCA, repetimos NUNCA, te vayas», indica el tuit, acompañado de una imagen que muestra una manipulación muy habitual en los cajeros. Consiste en retener el dinero para que aquel que ha adulterado el cajero pueda hacerse con él.