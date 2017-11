La tremenda reacción de un padre al encontrar un 'juguete sexual' de su hija Este hombre se adelantó en sus conclusiones y el ridículo fue monumental EL COMERCIO Gijón Jueves, 30 noviembre 2017, 19:32

«Cuando llegues a casa tenemos que hablar». Cuando un hijo, máxime siendo adolescente, escucha estas palabras de boca de alguno de sus padres, el miedo acecha. Algo han descubierto y pedirán explicaciones de ello, aunque también es cierto que en ocasiones los padres cometen errores, como en el caso que nos ocupa y que se ha convertido en viral en Twitter.

Una usuaria de la red social llamada Emily ha compartido en su timeline una captura de la conversación mantenida con su padre hace unos días. «Esto ha sido tan raro... Dios mío, mi papá realmente dio por hecho lo peor», ha comentado la joven, enclave de humor aunque también sorprendida ante la extrema reacción de su padre. Todo comenzó con la siguiente frase, que hizo sospechar lo peor a la protagonista de la historia: «Emily, ¿dónde estás? Cuando llegues a casa tenemos que hablar», envió su padre a través de la aplicación iMessage.

Al momento, Emily explicó que estaba «en casa de unos amigos» y quiso saber cuál era el asunto que preocupaba a su progenitor. Éste, enviándole la foto que puedes ver sobre estas líneas, señaló: «Bueno, he encontrado esto. ¿Por qué compras estas cosas? ¡Es asqueroso! No deberías malgastar así tu dinero. Si tienes esta clase de necesidades al menos te sugiero que no dejes esta basura por ahí tirada». La joven no daba crédito. «Papá, ¿qué crees que es eso?», interrogó, dispuesta a aclarar lo que estaba pasando.

«¡El tipo de cosa que la gente compra en un sex shop! ¡Esos asquerosos juguetes que vibran! Tampoco soy tan viejo, Emily...», replicó el padre. El misterio de la indignación estaba resuelto: el hombre estaba convencido de que tenía delante un vibrador, cosa que juzgaba como inapropiada. Nada más lejano a la realidad, tal como le demostró inmediatamente su hija. «Papá, eso es un cargador de móvil portátil. Lo usé para cargar la batería de mi móvil cuando fui a Disneyland. Por Dios... y por cierto, ¿qué estabas haciendo con mis cosas?».

La cara del padre al comprender su ridículo error tuvo que ser un poema. «No se lo cuentes a tu madre», suplicó en su último mensaje, «lo siento, estaba buscando palillos en tu habitación». Y como no podía ser de otro modo, dio por finalizada la surrealista conversación con una frase típica: «Por cierto, ve con cuidado cuando vuelvas a casa».