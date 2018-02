El sonado rechazo del currículum de una mujer: «Créeme, necesitan un hombre para aguantar el ritmo» Una joven enciende las redes sociales compartiendo el rechazo de una empresa a su currículum por ser mujer EL COMERCIO Gijón Jueves, 15 febrero 2018, 18:48

«Gracias por tu CV… justo en estos momentos estamos en proceso de selección pero buscamos un chico porque las cuentas en las que trabajará son Carglass y Coca-Cola… y créeme, necesitan un hombre para aguantar el ritmo, las visitas, saber de producción, etc». Carla Forcada, de 25 años de edad, recibió esta respuesta por parte de la empresa a la que envió su currículum como aspirante a un puesto de ejecutiva.

Twitter ha sido la plataforma a través de la que esta ejecutiva de cuentas de una empresa de publicidad ha denunciado a Impulsa Comunicación Activa por no considerar su currículum simplemente por ser mujer. El encargado de esa respuesta llena de discriminación fue el director general de la agencia y el puesto vacante estaba destinado a llevar las cuentas de dos reconocidas marcas: Carglass y Coca-Cola. Las dos compañías han salido al paso de esta publicación, ya que muchos usuarios la han compartido, además de apoyar a su protagonista.

Hola @forcada_carla te pedimos disculpas personalmente a ti y a todas las personas que ofendidas por este mensaje, nosotr@s también lo estamos.Ya hemos expresado nuestra posición a Impulsa Comunicación. Nuestra empresa promueve la igualdad de género y actos así no nos representan — Carglass® España (@CarglassEs) 14 de febrero de 2018

«Te pedimos disculpas personalmente a ti y a todas las personas ofendidas por este mensaje. Nosotros también lo estamos […] Nuestra empresa promueve la igualdad de género y actos así no nos representan», ha publicado Carglass en Twitter. Coca-Cola también ha querido dejar clara su postura y desvincularse de la postura de Impulsa. «La Compañía Coca-Cola no trabaja con Impulsa Comunicación y rechaza este tipo de respuestas discriminatorias. Contamos con una política de contratación inclusiva, diversa e igualitaria. Lamentamos ver nuestro nombre relacionado con esta respuesta discriminatoria y desafortunada».

La Compañía Coca-Cola no trabaja con Impulsa Comunicación y rechaza este tipo de respuestas discriminatorias. Contamos con una política de contratación inclusiva, diversa e igualitaria. Lamentamos ver nuestro nombre relacionado con esta respuesta discriminatoria y desafortunada. — Coca-Cola España (@CocaCola_es) 14 de febrero de 2018

Debido a la repercusión que ha tenido el tuit de Carla, que cuenta con cerca de 500 retuits y más de 300 'me gusta', el director de la agencia y responsable del correo electrónico rechazando la candidatura de la publicista, ha salido al paso también de la denuncia y ha pedido perdón de manera pública: «Como director de Impulsa y tras haber hablado personalmente con Carla, quiero manifestar, tal como le he trasladado a ella, que en Impulsa sentimos mucho el desafortunado malentendido que ha causado el mensaje de respuesta a su candidatura. No pretendía ser discriminatorio ni sexista, y por supuesto en ningún caso representa ni nuestra forma de pensar ni la de las compañías mencionadas ni de las personas que formamos parte de esta empresa».