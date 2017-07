A las vacas también les gusta tomar el sol 01:01 La playa de Bolonia (Cádiz) ha recibido a dos turistas poco habituales EL COMERCIO Gijón Martes, 4 julio 2017, 23:27

El verano siempre deja estampas que sorprenden a propios y extraños. Pero, probablemente, ni los más viejos del lugar se imaginarían que un día llegarían a la playa dispuestos a plantar su sombrilla y tendrían como vecinos en primera línea a una vaca y su cría. Sucedió en la Playa de Bolonia (Cádiz) donde, según cuenta, no exiten precedentes documentados.

Los dos animales, madre e hija, se han convertido en espectáculo de cuantos turistas se acercaron a tomar el sol. Y, quien no estuviera allí, no debe preocuparse porque en los tiempos que corren las redes sociales hacen su parte. Para muestra, la cuenta de la revista 'Sentir taurino'. No pedirán derechos de imagen pero vaca e hija ya son famosas en todo el planeta.