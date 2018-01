«Si la violación es inevitable, relajate y gozá»: la terrible cita de un cantante argentino en televisión Acusado de abuso sexual por otra cantante, Cacho Castaña ha indignado al país por estas declaraciones. «Hay que dejarse de joder con que la sociedad está sensible y que cualquier cosa que decís es 'me discriminás'», empezó diciendo ELCOMERCIO.ES Miércoles, 10 enero 2018, 19:47

El conocido compositor y cantante argentino Cacho Castaña ha provocado un aluvión de críticas en su país por unas terribles declaraciones hechas durante una entrevista en directo al programa 'Involucrados'. Preguntado por su opinión sobre la sociedad argentina, criticó que ésta tenía la piel demasiado fina para hablar de según qué temas: «Hay que dejarse de joder con que la sociedad está sensible y que cualquier cosa que decís es 'me discriminás', todo es discriminación, tenés que cuidarte con lo que decís porque es un quilombo».

Con este 'preámbulo', el autor de letras que incluyen frases como «si te agarro con otro, te mato, te doy una paliza y después me escapo», quiso resumir su postura con una frase tan conocida como inapropiada: «Si la violación es inevitable, relajate y gozá». Fue entonces cuando se hizo el silencio en el plató durante unos segundos. A continuación, los periodistas le recordaron la gravedad de sus palabras, ante lo que él quiso matizar sus palabras alegando que se trataba de un «viejo refrán» y que solo quería ponerle de humor «a algo que es complicado».

Sin embargo, las críticas hacia Castaña no tardaron en llegar. Además de la indignación que se hizo patente en las redes sociales, la cantante Vicky Buchino aprovecho para recordar en Facebook que el compositor abusó sexualmente de ella en su juventud: «Comenzaste a decirme que yo 'te volvía loco', que 'mi piel', mi 'boca' y blah blah. Pero no te conformaste con eso, comenzaste a masturbarte. En mi 'face', mientras hablabas de mis 'atributos'. No vuelvas a referirte a violaciones... no sabés de qué hablás. Sé hombre. Alguna vez, Humberto Castaña. Ya va siendo hora. Buena vida y mucha salud; sobre todo mental».