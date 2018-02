Una niña rusa de 3 años muere congelada al ser olvidada por su maestra en el recreo La pequeña estuvo más de dos horas a cinco grados bajo cero en el patio de una guardería EL COMERCIO Gijón Viernes, 23 febrero 2018, 08:44

Una niña de tan solo 3 años, Zakhra Rzayeva, fue encontrada detrás de un montículo de nieve en una guardería de Moscú. La pequeña salío al patio junto con el resto de compañeros durante el recreo. Sin embargo, cuando el tiempo de ocio terminó todos volvieron al interior de la guardería menos Zakhra. La profesora se olvidó de ella y la niña estuvo más de dos horas en el exterior aguantando temperaturas de cinco grados bajo cero.

Cuando los responsables del centro escolar se dieron cuenta de su ausencia y la encontraron en el patio llamaron a la ambulancia, pero ya era demasiado tarde, la pequeña ya había fallecido.

Un amigo de la familia, Ramil Gadzhiyev, ha asegurado ante el 'Mail One' que lo sucedido es una verdadera tragedia: "Espero que Dios no permita que los padres de otros niños tengan que pasar por esto". También explicó que desde la guardería seguían asegurando que el tiempo que la niña estuvo en el exterior no fue demasiado largo, a pesar de que las investigaciones han determinado que fueron más de dos horas.

El Comité de Investigaciones Ruso ha comenzado una investigación sobre lo sucedido, y el profesorado y el personal de la guardería están siendo interrogados por la Policía.

La trágica noticia ha tenido un amplio eco internacional.