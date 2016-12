¿Qué fue de Pokemon Go?

El tremendo éxito del juego obligó a las autoridades de diversos países a poner freno a los jugadores prohibiendo jugar en determinadas zonas o mientras hacían otras actividades. Pero la burbuja Pokemon Go explotó y ya casi nadie juega. Las decenas de personas que cada día uno podía encontrarse por la calle mirando al móvil en busca de alguna mascota han desaparecido.

A pesar del empeño de sus creadores en mantener la adicción a la app, ésta ha caído al número 71 de la App Store durante estas Navidades. Ni las mejorAs, ni los disfraces que los diseñadores les han puesto a las criaturas protagonistas han evitado la debacle.

Sin embargo, lo que no se puede negar es que Pokemon Go fue un fenómenos social. Por ello, unos productores japoneses han lanzado un documental que analiza lo que supuso el videojuego y que se estrenó el pasado día 19. La historia de un niño que no salía de casa debido a una enfermedad, y a quien el videojuego animó a socializarse, o la reconstrucción de Tokohu, área afectada por el tsunami de 2011, a través del turismo atraído por Pokémon Go, son algunos de los casos analizados en el documental.

'Cómo Pokémon GO cambió el mundo', con versiones en japonés e inglés, explora los orígenes del juego desde su concepción y puesta en marcha por el desarrollador de videojuegos Niantic, del cual Fuji TV es inversor.