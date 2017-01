Ariana Grande será un personaje de 'Final Fantasy'

El futuro de Ariana Grande no tiene límites. Después de convertirse en una estrella de la música y de su pasado en el terreno de la actuación, la estadounidense dará el paso de trasladarse a un videojuego. «Estoy tan emocionada por poder finalmente compartir que estaré disponible en Final Fantasy Brave», escribió en una de sus cuentas oficiales la joven de 23 años y añadió un icono para demostrar que estaba llorando de alegría. «Echad un vistazo a mi personaje en el juego, es la cosa más linda que he visto en toda mi vida y estoy tan emocionada y encantada que no puedo contenerme», añadió.

El producto, disponible para dispositivos iOS y Android, está basado en la exitosa serie de videojuegos Final Fantasy. Aunque se desarrollará con una historia completamente nueva, seguirá con el formato de juego de rol y batallas por turnos con el que ha triunfado.

Por el momento, se sabe que Ariana Grande aparecerá con el mismo atuendo que en la portada de su último disco (Dangerous Woman). Así, la artista participará vestida de conejo en la aventura basada la búsqueda de la joven Fina por un trío de protagonistas. De esta manera, la norteamericana añadirá una línea más a un curriculum que incluye el éxito como actriz en Victorious (serie de Nickelodeon) y tres discos que han vendido seis millones de copias. La cantante de 'Side to Side', por supuesto, también pondrá la voz al personaje.