El cambio de Facebook que afecta a las fotos

La plataforma Facebook ha incluido una novedad que afecta a las fotografías. Si has sido uno de los que te has conectado recientemente puede que te hayas dado cuenta ya de que hay otra manera de darle 'me gusta' a las imágenes.

¿Cómo? Basta con darle doble clic a la propia foto para indicar que te gusta. Facebook se une así al método que ya emplea Instagram desde hace bastante tiempo. Una novedad de la que Facebook nos ha avisado con un mensaje en azul que aparece cuando le damos 'me gusta' a una foto de la forma clásica, pulsando en el botón 'like'.

Así, pulsando sobre la imagen, nos aparecerá el clásico pulgar hacia arriba de Facebook sobre la imagen que hayamos decidido valorar.

Además ha incorporado otra novedad en su actualización: las conversaciones que más te gustan/importan se mostrarán en pestañas, iguales que las que aparecen cuando inicias una conversación a través del chat de Facebook.