Facebook: esto es lo que nunca debes publicar en 'tus historias'

Parece que la tendencia de los últimos meses en las aplicaciones de mensajería y redes sociales es habilitar un espacio para compartir vídeos y fotos con el resto de contactos y Facebook no se ha quedado atrás. El funcionamiento es sencillo: se sube un archivo y este permanece visible durante 24 horas como máximo. De esta forma, y siguiendo la política de Snapchat, además de Facebook otras 'apps' como Whatsapp o Instagram animan a sus usuarios a que compartan cada vez más cosas y a interactuar entre ellos.

No obstante, cabe destacar que si no se selecciona la privacidad adecuada, estos archivos compartidos pueden ir más allá de lo que algunos usuarios pueden pensar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en el caso de Facebook, si ese archivo no se envía solo a una persona, éste llegará a todos tus contactos, estén o no bloqueados en tu privacidad habitual de Facebook. Es por este motivo que algunos expertos en seguridad recomiendan tener en cuenta algunos detalles que nunca se deben publicar en estas 'historias'.

- Imágenes de menores.

- Tu ubicación personal o una imagen en la que se pueda identificar dónde estás.

- Imágenes comprometidas para ti.

- Imágenes que puedan comprometer a terceras personas o una foto tomada con alguien a quien no has pedido permiso.

- Una foto de tu vivienda o de algún objeto de valor.

Todas estas recomendaciones también se deben aplicar a los estados que emergentes que también ofrece el sistema de mensajería Messenger de Facebook.