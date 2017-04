Lo que siempre te has preguntado al comprar un televisor

Son los grandes olvidados, esos que nunca destacan en las campañas de lanzamiento, esos que no sobresalen en las fichas técnicas épocas de grandes descuentos. En definitiva, esos de los que nadie te informa al comprar un TV. Pero existen... y son importantes. Si queremos disfrutar de una experiencia de usuario completa, hemos de tener en cuenta estos aspectos, más de lo que a priori pudiera parecer.

La distancia de visionado, esa gran desconocida

Si el bolsillo lo permite, la tendencia a adquirir un televisor con gran pantalla es bastante habitual... y a veces todo un error. Sí, la experiencia de ver una película ante una pantalla de 50 pulgadas poco o nada tiene que ver con hacerlo ante una de 32 pero, ¿a qué distancia nos lo permite nuestro salón? Sea como fuere es básico tener en cuenta que cuanto más cerca veamos nuestra TV, más notaremos los píxeles de su panel. En función de la resolución de la pantalla, ello desmejorará bastante la experiencia de usuario.

¿Se ve bien en una pantalla curva?

Una de las últimas modas del mercado televisivo ha sido la de las pantallas curvas. ¿Mejores? ¿Peores? Para Diego Martínez, responsable de Producto Técnico de Fnac Donostia, «la pantalla curva nos permite tener una sensación más inmersiva. Eso sí, el espectador debe estar centrado frente al televisor. Además, hay que tener en cuenta que puede provocar más reflejos en la propia pantalla».

El sonido, ¿a la par que la imagen?

Pantalla de gran resolución, televisor de buena conectividad, Smart TV... ¿y qué pasa con el sonido? Es uno de los grandes olvidados a la hora de adquirir una televisión, pero más importante de lo que parece. De hecho, los fabricantes no ponen mucho énfasis en su realce, lo que empobrece la experiencia de usuario. «Se ha mejorado en la calidad de imagen y en pantallas más delgadas para ponerlas donde queramos. Eso sí, en detrimento del sonido, que es tan importante como la imagen», afirma Diego Martínez. «Las pantallas actuales dejan muy poco espacio para los altavoces y si no tenemos ningún equipo de sonido, debemos hacernos con una barra o equipo de audio que mejore y realce la escucha. De esta manera, mejoraremos considerablemente el audio», añade.

¿Qué ha pasado con la tecnología 3D?

Hace unos años, muchos televisores comenzaron a incluir entre sus 'cantos de sirena' la tecnología 3D. Con ella, venían unas gafas para visualizar los contenidos. Todo indicaba que iba a transformar el panorama audiovisual de nuestro hogar, con una experiencia sin igual hasta la fecha. Pero... ¿qué ha pasado? Para Diego Martínez «la tecnología 3D se ha quedado parada y no ha funcionado como se esperaba. El mercado de imagen no ha querido desarrollar más TV y, por otra parte, las distribuidoras de cine no han lanzado demasiado 3D al mercado». Habrá que ver si la tecnología se queda definitivamente estancada o sufre un gran impulso con la popularización de las gafas 3D.

¿Qué marca es mejor?

Por regla general, cabe decir que depende de muchos aspectos. Hay usuarios que se decantan por una marca concreta por lo conocida que es, otros que optan por no arriesgar por una nueva amparándose en una buena experiencia previa... y hay otros muchos a los que les da igual y miran únicamente el precio. Sea como fuere, cada marca es más 'especialista' en determinadas áreas. Así, Samsung destaca por tener un brillo extra en LED que mejora la calidad de imagen, Sony cuenta una gama cromática muy apropiada para ver cine, LG está desarrollando unos OLED de muy buena calidad...