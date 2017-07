¿Sueles cargar el móvil cada noche? Cometes un error

Poner nuestro móvil a cargar cada noche, antes de irnos a dormir para tenerlo listo por la mañana. Es lo que hace la mayoría de la gente, pero quizá cometes un error.

Así lo hizo saber Edo Campos, portavoz de Anker, productor de cargadores de teléfono en declaraciones a ‘New York Times’. De hecho, recalca, es contraproducente. Si se pretende que la batería y el terminal dure más de dos años, las cargas habituales lo dañan.

“Hoy los teléfonos son inteligentes y saben cuándo deben cargarse. Cuentan con un chip que absorben los excesos de corriente eléctrica una vez que están cargados al completo”, afirma. Por ello, calibrar la batería puede ser una de las mejores opciones.

Los fabricantes recomiendan no dejar el teléfono cargando durante toda la noche. Si la batería ya está al 100% es aconsejable desenchufar el terminal de la corriente. Hoy en día las baterías de los teléfonos se cargan más rápido que antes, por lo que no es necesario cargarlos durante tantas horas. Aunque no está demostrado que vaya a pasar nada, lo mejor es desenchufar el cargador cuando ya estén totalmente cargados. De hecho, hoy en día muchos terminales cuentan con un sistema de carga rápida. Si lo tienes, aprovéchalo.

Además, es importante para la 'salud' del teléfono evitar las altas temperaturas porque el calor afecta mucho a los terminales. Cuando el terminal está cargando se calienta y cuando el móvil se calienta la batería sufre, por lo que puedes optar por realizar varias cargas para evitarlo.

Otro detalle que debes saber es que no necesitas cargar tu móvil por completo cada vez. Puedes conectarlo un rato para recargar un poco la batería, pero no es necesario que esperes a que la carga esté completa para desconectarlo. Para acabar siempre es recomendable utilizar siempre un cargador de la marca original, no imitaciones o copias.