El gran cambio que implica a Facebook y WhatsApp El cambio ya se encuentra en pruebas en Dinamarca EL COMERCIO Gijón Martes, 26 septiembre 2017, 20:10

WhatsApp y Facebook, Facebook y WhatsApp. Son las redes sociales más utilizadas y pertenecen a un mismo gigante de la comunicación, pero sus caminos no se cruzan. Los usuarios de la gran red social no pueden acceder directamente a los mensajes que reciben en la popular aplicación, ya que el sistema de mensajeería se gestiona a través de Messenger. Esta situación, no obstante, podría tener los días contados.

Según recoge el portal TheNextWeb, la red social de Facebook podría incorporar una acceso directo a WhatsApp. De hecho, ya ha lanzado esta opción en Dinamarca, donde se estaría probando su funcionamiento. Un gran cambio.