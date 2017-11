Cinco consejos para usar internet para niños... y cinco para padres Por el ingenierio Javier Rodríguez-Uría, responsable técnico de la empresa británica SuperAwesome, líder tecnológico global de internet en el sector infantil y exalumno de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón CRISTINA TUERO Gijón Viernes, 24 noviembre 2017, 18:51

CONSEJOS PARA NIÑOS:

Consejos de seguridad:

1. ¡Nunca des información personal acerca de ti mismo!

No compartas tu nombre, dirección, número de teléfono, email, nombre de colegio ni ningún nombre de usuario de cualquier servicio online. Evita también compartir cualquier foto que muestre tu cara, tu uniforme escolar, tu casa o cualquier información que pueda ser identificativa.

2. Si cualquier cosa o persona te molesta, háblalo con tus padres, un profesor o adulto de confianza.

Si alguien se porta mal contigo o si ves algo que no te gusta, apaga tu dispositivo y díselo a alguien de confianza.

3. Consulta con tus padres o la persona que esté a cargo antes de enviarle a nadie una foto o un vídeo.

Nunca sabes dónde van a acabar tus fotos y vídeos ni cómo van a ser usados.

4. No compartas tus contraseñas. Ni siquiera con tus mejores amigos.

No uses tu nombre real ni ningún tipo de información como tu nombre de usuario y escoge una contraseña que nadie pueda adivinar.

5. Nunca quedes con nadie en la vida real - díselo a tus padres si alguien te lo sugiere.

No importa con quién estés hablando ni cuánto confíes en esa persona, recuerda que es muy fácil suplantar a alguien en Internet.

CONSEJOS PARA PADRES:

1. Configure control parental. Esto puede hacerse a varios niveles, como por ejemplo a través del proveedor de Internet, en el propio dispositivo y en los motores de búsqueda.

2. Comente con sus hijos lo que se debe y lo que no se debe compartir online. Hable con sus hijos acerca de lo que son sus datos y los que pueden compartir. Datos como nombre completo, fecha de nacimiento, dirección postal o de email, colegio, número de teléfono, nombres de usuario en redes sociales, fotos, etc. son información personal y no deben ser compartidos. Déjeles claro que si alguien les pide fotos o quieren quedar con ellos, deben decírselo antes de nada.

3. Ayude a su hijo a encontrar entretenimiento online seguro. Busque sitios web y aplicaciones que sean apropiados para su edad y que dispongan de moderación de contenido, como PopJam.

4. Esté alerta ante aplicaciones que intenten recopilar datos. Las plataformas digitales recopilan datos a través de la red, sin embargo existen fuertes regulaciones para niños al respecto (COPPA y GDPR).

5. Motive a sus hijos para que sean amables y respetuosos con otros usuarios de la comunidad online.

CONSEJOS PARA EL BUEN USUARIO ONLINE:

1. Trata a los demás usuarios de la misma forma que te gusta que te traten a ti.

2. Recuerda que porque algo que esté en la red, eso no significa que sea cierto ni real.

3. Piensa dos veces antes de subir algo a la red. Pregúntate si es posible que ofendas a alguien o que compartas algo acerca de ti que pueda no gustarte en el futuro.

4. Si alguien muestra un comportamiento inapropiado hacia ti u otro usuario, informa de ello.

5. No hagas las cosas que no te gustan de otros, como enviar spam o subir cosas que no son tuyas.