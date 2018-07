Ropa con emociones 02:57 Constanza +LAB Constanza+LAB presenta una propuesta compuesta con prendas inteligentes que transmiten los sentimientos de sus portadores a través de la luz ISAAC ASENJO Madrid Domingo, 8 julio 2018, 07:34

No tienen alma pero pueden ser capaces de hacer sentir o expresar la forma en la que uno se encuentra. Porque los sentimientos no son fáciles de expresar y a veces se necesita una ayuda extra. Y la ropa puede ser un gran aliado. Vestir de una determinada manera o llevar un look concreto aporta un extra para conocer quizá a esa persona que tenemos enfrente. Es lo que puede entenderse de la premisa de QUANTUM, la colección de moda ganadora de la décima edición de Samsung EGO Innovation Project y que ha inaugurado la primera jornada de MBFWM (Mercedes-Benz Fashion Week Madrid). El proyecto de la firma constanza+LAB utiliza un ecosistema IoT (Internet de las Cosas) que presenta una propuesta compuesta con prendas inteligentes que transmiten los sentimientos de sus portadores a través de la luz de diversos colores preconfigurados. «La prenda empatiza con nosotros. Usamos la luz como nuevo material y un nuevo código de comunicación», explica la diseñadora Constanza Mas.

Y es que más allá de tendencias, comodidad y funcionalidad, existe una nueva manera de ver y entender la moda. En este caso se habla del concepto 'Fashiontech' (la fusión de moda y tecnología por su significado en inglés). Las llamadas prendas inteligentes son capaces de transmitir estados físicos y sensaciones. En la colección de Constanza las prendas se conectan al teléfono móvil mediante Bluetooth y permiten al usuario personalizar el mensaje que estas emiten a través de luces led RGBW de 22 píxeles y una placa controladora. Además las luces permiten su colocación en manguitos o bolsos, también diseñados por Constanza y que son dibujables, desde emoticonos a iniciales. «Nuestra idea es desvelar lo invisible con estructuras minimalistas en las que la tecnología se fusiona a la perfección. Cuando la casaca, chaleco o camiseta se encuentra apagada, no se percibe nada externo que haga ver que tiene 'superpoderes'», cuenta ilusionada la diseñadora murciana. Moda con luz propia que destaca por lo artesanal del producto y las horas que lleva el desarrollo del mismo. «Hay mucho de investigación y desarrollo propio en la parte del 'fashion tech'. Por ahora tenemos prototipos que posteriormente nos gustaría materializarlos en ventas», comenta la diseñadora que explica que a través de una aplicación, el usuario se «conecta a la prenda» y «expresa su estado de ánimo mediante patrones de luz preconfigurados». Esí, todos en referencia a emociones positivas.

Constanza Mas comenzó los estudios de Ingeniería de Diseño Industrial pero terminó por graduarse en Diseño de Moda por la Escuela Superior de Diseño de Murcia. En 2012, decidió juntar sus inquietudes para fundar Constanza + LAB, algo que ella describe como «un laboratorio de moda del Siglo XXI donde la tecnología y la ropa forman un ecosistema híbrido en el que la artesanía tradicional y la fabricación digital van de la mano de forma innovadora y sostenible».

La colección está compuesta por ocho estilismos (cinco femeninos y tres masculinos), todos ellos en blanco inmaculado y cuyo patronaje, basado en cortes rectos, remite a un minimalismo futurista.

Se trata de su segunda colección de moda 'fashion tech'. En la anterior, llamada 'Purgatorio', utilizó sensores instalados en la ropa que reaccionaban ante estímulos como el sonido, la proximidad o el movimiento, y también respondían a patrones lumínicos. Con ella ganó un encuentro de programadores 'hackathon fashion tech' que incorporaba unas lámparas led en forma de letra C que cambiaba de color en función del nivel de estrés de la persona que lo lleva. En concreto, la prenda permanece de color blanco cuando la persona está en reposo, verde cuando detecta movimiento y rojo cuando se trata de un movimiento acelerado y convulso asimilable al estrés. Otro avance más de lo que será el ropero del futuro, que para Constanza estaríamos hablando de una fusión del mundo real y virtual así como una «extensión de nuestras capacidades expresivas».