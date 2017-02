Vuelve el Nokia 3310, el teléfono indestructible

Nokia recupera su indestructible 3310 y lo pondrá a la venta en Europa y Norteamérica a un precio que rondará los 70 euros. La noticia, que ya ha corrido como la pólvora, se confirmará el próximo 26 de febrero en el Congreso de Móviles de Barcelona, donde se presentará oficialmente junto con otros terminales y novedades.

Conocido a comienzos del presente milenio como 'el indestructible', este teléfono tenía bien merecida su fama. Para aquellos usuarios que solo han conocido los teléfonos de última generación, cabe recordar que hubo una época, finales de los noventa principios del siglo XXI, en el que las baterías de los teléfonos móviles duraban más de un día y, si éstos se caían al suelo o al agua, apenas sufrían las consecuencias. Pues bien, en aquel entonces una de las compañías de telefonía móvil más populares era la finlandesa Nokia, que posteriormente sería comprada por la también finesa HMD. La empresa hacía teléfonos de diseños atractivos y tamaño reducido (para la época) que ya se empezaban a vender como rosquillas. Es más, sin llegar al volumen de venta que hoy alcanzan los 'smartphones', dos de cada tres teléfonos móviles vendidos entonces eran de la marca Nokia.

Fue en el año 2000 cuando la compañía revolucionó el mercado con su terminal 3310 que en aquel año rondaba ya los 150 euros. Pese al precio, el público lo acogió muy bien y se llegaron a vender 120 millones de terminales durante los cinco años que estuvo disponible en el mercado. Las expectativas de la compañía con este relanzamiento no son, sin embargo, tan elevadas. El Nokia 3310 regresa al mercado para adentrarse dentro de la oferta de los 'dumbphones' o teléfonos tontos. Esto quiere decir que el terminal ofrecerá los servicios básicos de un teléfono: realizar llamadas y poco más. Se supone que un 20% de los europeos siguen utilizando este tipo de teléfonos y que cada vez hay un mercado más interesado en recuperar su tranquila anterior a la constante conexión que les ofrecen los teléfonos inteligentes. No obstante, es de esperar que Nokia no vuelva a revolucionar el mercado con este lanzamiento. Para ello ya cuenta con el nuevo Nokia 6, que ha sido todo un éxito en China, o los Nokia 3 y Nokia 5, que también presentará en Barcelona.