Las normas internas de Facebook toleran la difusión de algunos contenidos violentos

Facebook, la mayor de la redes sociales, alimentada por casi 2.000 millones de usuarios de todo el planeta, había confesado en los últimos meses que era víctima de su propio éxito, que estaba desbordada y que tenía serias dificultades para censurar y eliminar con rapidez los contenidos violentos, de odio o incluso delictivos, por cuya circulación por sus perfiles y canales durante horas o días estaba recibiendo duras críticas. No obstante, una filtración al diario británico 'The Guardian' desveló ayer que, de hecho, es la propia compañía nortemericana creada por Mark Zuckerberg la que, en los manuales que elabora para guiar el trabajo de sus controladores de contenidos, es, cuando menos, permisiva con determinados tipos de comentarios e imágenes violentas, que considera que no es preciso suprimir o censurar.

Los extractos que el rotativo británico ha sacado de aproximadamente un centenar de manuales internos señalan que Facebook instruye a sus «moderadores» para que, en su labor de control del flujo de información de la red, permitan la libre circulación de determinadas imágenes de muertes violentas, de abusos no sexuales a menores, de abortos o de intentos de autolesión, entre otras situaciones delicadas de sexo, violencia o terrorismo.

Las normas internas difundidas por 'The Guardian' les aleccionan de que los vídeos de muertes violentas, aunque sean marcados como contenidos perturbadores, no siempre tienen por qué ser borrados, ya que pueden ayudar a concienciar sobre problemas como las enfermedades mentales. Por razones similares justifican no cortar o eliminar las retransmisiones en vivo de intentos de autolesión. Argumentan que «no quieren censurar o castigar a personas en peligro», porque la publicidad de estas acciones puede ayudar al protagonista a través de la intervención de su familia o amistades o de las autoridades.