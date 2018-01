El 5G se despliega en España Telefónica convertirá Segovia y Talavera en «laboratorios vivos» de la red durante los próximos tres años EDURNE MARTÍNEZ Madrid Lunes, 22 enero 2018, 13:57

Aún inmersos en la tecnología 4G, las ventajas del 5G se prevén tan potentes para las ciudades conectadas que es difícil dejar de hablar de esta red. Y aunque está lejos -cada vez más cerca-, las grandes operadoras empiezan su lucha por protagonizar el cambio.

En este sentido, Telefónica ha presentado este lunes en su sede de Madrid, junto a Ericcson y Nokia, el proyecto 'Ciudades Tecnológicas 5G' con el que convertirá Talavera de la Reina (Toledo) y Segovia en «laboratorios vivos» de la nueva generación móvil 5G, según ha explicado durante la rueda de prensa Joaquín Mata, responsable técnico de Telefónica.

Así, durante los próximos tres años (de 2018 a 2020), se llevarán a cabo casos de uso en estas dos ciudades con el apoyo técnico de Ericsson en Talavera y Nokia en Segovia, para «crear polos industriales y de desarrollo» y hacer frente a problemas como la falta de empleo juvenil, ha explicado el presidente de Telefónica España, Luis Miguel Gilpérez.

¿Qué ventajas supondrá la implantación de la red 5G? Hará posible incrementar la velocidad de internet para obtener picos de hasta 10 Gbps (tres veces la velocidad de la fibra actual), reducir la latencia hasta un mínimo de entre 1 y 5 milisegundos, y aumentar la capacidad al permitir tener hasta 100 veces más dispositivos conectados que con la red 4G. «Estas tres capacidades permitirán revolucionar la sociedad y se dividirá en muchos casos de uso diferentes», ha añadido Mata.

Uno de los proyectos entre las aplicaciones de uso es el coche conectado para la mejora de la seguridad de la gestión del tráfico. Por ejemplo con la implantación de un dispositivo que habla con el panel de control del vehículo, en colaboración con Seat y Ficosa.

Otro de los proyectos que se llevarán a cabo en este contexto es el estreno en Talavera de la primera obra de treatro de realidad mixta del mundo, con actores reales y virtuales. Aunque no hay fecha concreta prevista, será dentro de estos tres años que dura el proyecto de Telefónica.

Los vecinos de ambas ciudades se irán beneficiando de este proyecto en sus dispositivos actuales porque se implantarán optimizaciones de la red 4G. Dentro del plan, la red 5G será inicialmente 'non stand alone', es decir, que para funcionar necesitará como soporte una red 4G, para finalmente llegar a ser una red 5G 'stand alone'. El presidente de Telefónica ha revelado que los primeros estándares no comerciales de red 5G 'stand alone' llegarán a España en 2019 y los comerciales en 2020.