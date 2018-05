Facebook admite que también recopila datos de los internautas sin cuenta en su red COLPISA SAN FRANCISCO. Miércoles, 30 mayo 2018, 18:08

Facebook, inmersa en un escándalo de desvío de informaciones personales, confirmó ayer que recaba datos de internautas incluso cuando no son miembros de su red social, una práctica en la que también incurren otras empresas del sector, según dijo la compañía.

David Baser, uno de los responsables del grupo, detalló en un texto oficial cómo la red «recupera datos de otros sitios de internet o aplicaciones», recurriendo a una de las numerosas «herramientas» de marketing que permiten evaluar el impacto de sus anuncios no solo en la red social sino fuera de ella. Facebook, por ejemplo, recupera informaciones cuando un usuario hace clic en el botón «me gusta» o «compartir» en otro sitio, cuando accede a un sitio o una aplicación a partir de su «login» (usuario) en Facebook, o cuando hace clic en una publicidad de una empresa que forma parte de la lista de anunciantes de la red, aunque el aviso esté colocado en otro sitio o aplicación. «Cuando usted visita un sitio o una publicación que utiliza nuestros servicios, nosotros recibimos informaciones incluso si usted está desconectado o si no tiene una cuenta de Facebook. Eso sucede porque los otros sitios o aplicaciones no saben quién utiliza Facebook», se confiesa en el documento Baser.