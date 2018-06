Los 'pescaítos' de Gabriel, el icono de la #MareaDeBuenaGente Patricia Ramírez, madre del pequeño Gabriel. / Ramón L. Pérez Patricia Ramírez, madre del pequeño fallecido en marzo, ha propuesto una pecera como icono de Generosidad, Amor, Bondad, Respeto, Integridad, Empatía y Lealtad REDACCIÓN Granada Jueves, 14 junio 2018, 20:09

Este sábado, el pequeño Gabriel habría cumplido nueve años. Hoy, su madre, Patricia Ramírez, ha querido regalarle una representación de «todas las acciones de la buena gente», aquella que cuando se conoció su desaparición se movilizó para ayudar en su búsqueda, la que en las últimas semanas ha dejado de lado el odio para arropar a esta familia almeriense. En la sesión de tarde de TATGranada, ha presentado una iniciativa, bajo el hashtag #MareaDeBuenaGente, con el objetivo de que la pecera que decoraba el dormitorio de Gabriel se convierta en icono de Twitter para ilustrar todas esas acciones en las redes sociales.

En su intervención, Patricia ha mostrado algunas de esas muestras de cariño: «Son innumerables las palabras y muestras de afecto, y ya han pasado casi más de tres meses». Ha resumido todas ellas en acciones de Generosidad, Amor, Bondad, Respeto, Integridad, Empatía y Lealtad. Gabriel.

«Os pedimos que os suméis a esta iniciativa y este regalo como manera de contribuir con vuestro granito de arena para engrandecer las buenas acciones y plantearnos que las redes sociales son tan necesarias como peligrosas y dañinas si no se utilizan de manera adecuada (...) Creemos profundamente que este sería nuestro regalo y homenaje», ha explicado, acompañada del periodista y escritor Paco Lobatón.

También ha participado el padre de Gabriel, Ángel, quien a través de un vídeo ha disculpado su ausencia. «Las redes sociales, y Twitter en particular, fueron muy importantes para nosotros en la búsqueda de Gabriel. Quisiéramos aportar nuestro granito de arena para que todos esos valores que se han despertado y que Gabriel ha sacado de nosotros sean reflejo en Twitter de las buenas acciones y los valores de la gente», ha dicho en el vídeo.

Patricia ha agradecido a la hermandad de Jesús del Rescate, que lució un 'pescaíto' tras ser condecorada por su aniversario por el Ayuntamiento de Granada. «Es el primer día que me lo he puesto porque he venido a vuestra casa, a vuestra ciudad». Un símbolo que ha recorrido colegios de todo el país: «Nos aporta el orgullo de que se recuerde su sonrisa, limpia como un ángel, valores como el triunfo del amor y el rechazo al odio».

Entre la ovación más sonora de este Talking About Twitter, Patricia ha entregado a Isabel, madre de Caroline del Valle, a Paco Lobatón, y a los organizadores de TAT Granada, un cuadro con esa pecera, ya icono de la #MareaDeBuenaGente.