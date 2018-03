Las mejores webs Asturias, reconocidas en los premios a las Iniciativas en la Red Los galardonados en los 'Premios a las Mejores Iniciativas en la Red de Asturias', junto con los miembros del jurado. / Jorge Peteiro La el sitio web del Observatorio de Salud de Asturias recogía el premio a la Mejor Web, un galardón que, edición tras edición, han crecido de la mano ELCOMERCIO.es casi desde su nacimiento hace veinte años MARTA ALONSO RON Gijón Miércoles, 21 marzo 2018, 15:50

Podría decirse que, «un año más», las mejores webs del Principado de Asturias recibían el reconocimiento de los diarios EL COMERCIO y La Voz de Avilés en cada una de las seis categorías en las que estaban convocadas. También que, «como en cada edición y ya van XIX», los 'Premios a las Mejores Iniciativas en la Red de Asturias' habían sido un reconocimiento no solo a los ganadores, sino a los 30 proyectos que resultaron finalistas entre las más de 300 páginas web participantes. Sin embargo, y además de todo esto, tal y como recordó el director del diario Marcelino Gutiérrez, este no era un año más.

ELCOMERCIO.es, la edición digital del decano de la prensa asturiana, celebra su vigésimo aniversario haciendo de estos premios, si cabe, un evento más especial, que tuvo este miércoles como escenario el hotel Abba de Gijón. Una coincidencia que el propio Gutiérrez quiso destacar para poner el acento sobre la importancia que el diario regional había dado a las iniciativas digitales casi desde su nacimiento. No solo eso, sino que los premios se han adaptado, de la mano de la propia web, a los nuevos tiempos con nuevas categorías inimaginables en su origen en sus orígenes.

En esta ocasión, la web ganadora fue la del Observatorio de Salud en Asturias, que competía dentro de la categoría a la Mejor Web Empresarial e Institucional y que fue elegida por el jurado, entre todas las participantes de todas las categorías, como la ganadora del premio más importante de esta convocatoria, el de la Mejor Web de Asturias. Pese a que el fallo del jurado ya se había hecho público, este detalle no restó emoción entre los asistentes, tanto finalistas como galardonados, que estuvieron presentes en el reconocimiento. Los primeros en subir al escenario fueron los convocados en el premio Mejor Web de Ocio y tiempo libre, un galardón que fue a parar a la web gastronómica 'Voy a comer en' y que se encargó de recoger Rafael Pumariega. Fueron finalistas de este premio las webs 'Autocaravanas Perdiendo el Norte', 'Codalario, la revista de música clásica', 'Notqdes, sin comerlo, ni beberlo' y 'SkoolSurf, tu escuela de surf en Gijón', a quienes también se les hizo entrega de un diploma. El siguiente galardón, tal y como recordó Marcelino Gutiérrez, «tenía un significado muy especial» para el EL COMERCIO. Dedicado a los creadores de webs, el premio reconocía al Mejor Blog del año 2017, unas plataformas a las que el diario ha estado muy vinculado desde sus inicios. En esta edición, el galardón fue para 'Don Sacarino', una web dedicada desde hace dos años ayudar a los enfermos de diabetes. Subió a coger el premio Adrián Díaz Alonso. En esta categoría resultaron también finalistas las bitácoras 'Decorar mi casa', ' Diario de un Metalhead', 'La Llingua Llambiona' y 'The Wandering S'.

El turno siguiente fue para una de esas categorías a las que el tiempo, y la tendencia de los usuarios, obligó a hacer un merecido hueco dentro de los galardones según recordó el propio Gutiérrez. Se trata trata del premio a la Mejor Aplicación Móvil, que recogieron Guillermo Varela Cofiño y Norman Suárez, fundador y CEO de Cui Cui Studios respectivamente, donde nació la aplicación galardonada, 'Cuibrain'. Este juego interactivo competía con las apps 'AsturFutbol', 'Bus Oviedo – Buscador TUA y CTA', 'Cityadn' y 'Descubriendo Asturias'. Otra de las categorías que se ganaban su presencia en estos reconocimientos a la mejores iniciativas en la web, es la dedicada al Comercio Electrónico, un servicio sin el que hoy no se entenderían muchos negocios. Lo subrayaba el director de ELCOMERCIO, para quien el 'e-commerce' ha permitido a muchas empresas «crecer y consolidarse en mercados antes imposibles y sin los que ahora no podrían entender su actividad». Una de empresas es 'Home Things', dedicada a la veta de mobiliario y artículos de decoración merecedora del premio a la Mejor Web de E-Commerce. Recogió el premio María Soledad Caso de los Cobos, que compartió escenario con los representantes de las finalistas: 'Bajo el signo de Caín', 'Carnicería Vicente', 'La Gijonesa' y 'Me gusta coser'.

También «muy especial» fue la entrega del premio a la Mejor Web de Servicio e Iniciativa Social. Recordaba el propio Marcelino Gutiérrez que este galardón no solo reconocía «el trabajo en internet», sino también un «servicio esencial». Competían en esta categoría sitios webs tan relevantes como la de la Federación de Salvamento y Socorrismo del Principado de Asturias, la de la Fundación Alzheimer Asturias, 'Oncodudas', 'SOS Burundi' y la web del Coseyu de la Mocedá de Xixón, siendo esta última la que finalmente se llevó el galardón, siendo Álvaro Granda y María Antuña, presidente y técnica del Coseyu, los encargados de recogerlo. Por último, la entrega de premios se cerró con el galardón a la Mejor Web Empresarial e Insitiucional. Reconocida también con el premio a la Mejor Web de Asturias, el Observatorio de la Salud de Asturias recogía este galardón por el trabajo impulsado a través del Dirección General de Salud Pública y Participación de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado. Recogieron el premio Rafael Cofiño Fernández, Mario Margolles Martins, Marcial V. Arguelles y Óscar Suárez. Competía en esta categoría con la web de la Asociación de Queseros Artesanos del Principado de Asturias, 'Noega Systems', la web del Centro Médico de Asturias y la de Agencia Domingo.