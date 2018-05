Qué es el circulo negro de WhatsApp y por qué no debes tocarlo No es un virus, pero sí que puede bloquearte el móvil y obligarte a reiniciarlo EL COMERCIO Viernes, 4 mayo 2018, 18:26

Mucho cuidado en WhatsApp. Hay una nueva amenaza que puede bloquear la aplicación en tu móvil con solo un 'clic'. Se ha empezado a extender un mensaje aparentemente normal que puede jugarte una mala pasada y todo por un círculo negro. Te contamos qué es y por qué no debes tocarlo.

Según ha descubierto el medio especializado Andro4All, ha corrido como la pólvora un mensaje en inglés que doce «Don't touch here» o en castellano «si tocas el círculo negro, whatsapp se te quedará pillado/congelado», mostrando a continuación un emoji en forma de círculo negro y al lado el mensaje 'no tocar'que provoca el bloqueo instantáneo de la aplicación. ¿Y qué pasa si lo toco?

Pues si caemos en la trampa y le damos, se nos bloqueará la aplicación, pero no solo eso sino que también bloqueará todo el móvil y nos obligará a reiniciarlo. Por lo tanto si recibimos el mensaje lo mejor será que no toquemos nada y para evitar futuras catástrofes, borrar la conversación o el mensaje en el que se encuentre.

Para que no cunda el pánico, no se trata de ningún virus informático y se resuelve cerrando y volviendo abrir el servicio. En realidad, se trata de un pequeño «truco» que permite «ocultar» en ese icono del círculo un subconjunto de caracteres que WhatsApp no puede reproducir y, por ende, puede derivar en que se quede colapsado. La única medida para evitar este pequeño inconvenientes es, por ahora, no pulsar sobre este extraño círculo negro.