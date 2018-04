El nuevo filtro que va a revolucionar las historias de Instagram

La cámara de fotos se examina con detenimiento a la hora de comprar un nuevo móvil. Y es que es una herramienta imprescindible para mantener una activa presencia en las redes sociales. Aplicaciones como Instagram, además, han potenciado el gusto y la afición por la fotografía, gracias a las muchas realizaciones que permiten los filtros. A los ya existentes se suma ahora el modo retrato que permite enfocar el primer plano y desenfocar el fondo.

El modo Enfoque o Focus que Instagram introduce con su última actualización transformará las Stories. El nuevo filtro puede utilizar para tomar fotos o vídeos, tanto con la cámara delantera como trasera, y se activa a través del botón 'enfoque' incorporado junto al 'Superzoom'. Al activarlo, la aplicación empezará a buscar automáticamente una cara, ya que la necesita para componer la imagen. Una vez captada, puedes seguir editando tu imagen.

Muestra del resultado del nuevo modo enfoque de Instagram. / E. C.

Por el momento, este nuevo modo Enfoque se habilita para los iPhone SE, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone X y para «modelos selectos» de Android.