El temido inconveniente de la nueva opción de WhatsApp Aún no está disponible pero muchos usuarios están en contra de la próxima actualización de la aplicación Viernes, 7 julio 2017, 19:44

WhatsApp ya tiene preparada su próxima gran actualización, que permitirá pensarnos dos veces el hecho de enviar un mensaje concreto. Contaremos con cinco minutos para poder borrar a través de la opción 'anular', un mensaje que nos arrepintamos de haber enviado o cuyo destinatario no sea el correcto.

Esta nueva característica de la aplicación de mensajería puede parecer una buena idea, si no fuera porque WhatsApp avisa al receptor inicial de que el mensaje ha sido borrado. Este 'pequeño' detalle no ha gustado nada a un buen sector de usuarios, que aseguran que el destinatario va a querer saber el contenido del mensaje que su emisor ha anulado, un incionveniente que no ven con buenso ojos.

Está claro que esta nueva característica de WhatsApp, a pesar de ofrecer grandes ventajas, también crea inconvenientes y será polémico, al igual que en su día lo fue la incorporación del doble check azul, que permite conocer a ciencia cierta si han leído nuestros mensajes.